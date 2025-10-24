Những tính năng ‘ưu việt’ của hơn 1.800 camera AI ở Hà Nội sắp đi vào hoạt động

Hình ảnh camera AI đang được triển khai lắp đặt ở Hà Nội.

Từ tháng 12/2025, 1.873 camera AI của Công an TP Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Hệ thống camera AI được triển khai với nhiều tính năng hiện đại như quay quét 360 độ, nhận diện rõ sự vật, hiện tượng, đối tượng ở khoảng cách xa 500-700m; hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, môi trường khắc nghiệt.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, hệ thống camera AI sẽ xử lý, phân tích hình ảnh và gửi về trung tâm giám sát để đọc dữ liệu và đối chiếu với cơ sở dữ liệu của hệ thống; giúp tăng độ chính xác phát hiện các hành vi vi phạm giao thông, tình hình an ninh trật tự, giảm độ trễ và tiết kiệm tài nguyên của hệ thống máy chủ tại trung tâm, dễ dàng mở rộng số lượng camera.

Các camera được triển khai tại các nút giao thông.

Ngoài ghi nhận các hành vi vi phạm, camera AI sẽ tự động đo đếm lưu lượng phương tiện tại các nút giao thông và gửi thông tin thực tế để tự động điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực. Điều này giúp tối ưu hóa lưu lượng phương tiện qua các nút giao, giảm tắc nghẽn và thời gian chờ đèn đỏ.

Đại uý Nguyễn Sỹ Đại, cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông.

Theo Đại uý Nguyễn Sỹ Đại, cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội), hiện camera AI được phủ rộng gần 200 nút giao trên toàn thành phố.

Đây là hệ thống camera hiện đại nhất, được áp dụng theo các tiêu chuẩn của Châu Âu, bảo đảm độ phân giải cũng như hình ảnh sắc nét trong tất cả các điều kiện thời tiết. Mọi chi tiết như khuôn mặt, biển số xe, các vật thể di chuyển tốc độ cao đều có thể được ghi lại một cách rõ nét. Từ đó, lực lượng chức năng có thể dễ dàng ghi nhận, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nhà thầu thi công dự án phối hợp với cán bộ CSGT kiểm tra hệ thống camera.

Ông Dương Đức Mạnh – Trưởng phòng sản phẩm Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ và giải pháp TFS – đơn vị nhà thầu thi công dự án cho biết, tính đến ngày 17/10/2025, các đơn vị đã hoàn thiện việc thi công, đưa vào sử dụng tầng 3 và phòng máy chủ trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông.

Ngày 22/10/2025 đã hoàn thiện việc lắp 95% camera xử lý vi phạm và camera giao thông. Một số hạng mục còn lại như: thi công cáp quang, lắp tủ điều khiển, kiểm đếm thiết bị ngoài hiện trường đang được triển khai khẩn trương để bảo đảm nghiệm thu, bàn giao sử dụng đúng tiến độ.

Tại Hội nghị Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm điều khiển giao thông và thiết bị ngoại vi giai đoạn 2, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, hệ thống điều khiển giao thông là hạ tầng kỹ thuật trọng yếu, liên quan trực tiếp đến an toàn, trật tự đô thị và chất lượng phục vụ người dân.

“Mọi công đoạn thi công phải đặt yếu tố an toàn, chính xác và thẩm mỹ lên hàng đầu. Cần tận dụng hiệu quả hạ tầng còn giá trị sử dụng, kiên quyết không để lãng phí, đồng thời phải phù hợp với thực tiễn vận hành của Thủ đô hiện đại, văn minh” – Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Sẽ có những tuyến phố “làn sóng xanh” Phòng CSGT Hà Nội cho biết đang rà soát và tổ chức lại hệ thống đèn tín hiệu để có nhiều tuyến phố có “làn sóng xanh”. Cụ thể, vào một thời điểm nhất định, các phương tiện sẽ đi vào đèn xanh để giao thông được thông suốt. Hiện tại cơ quan chức năng đang rà soát một số tuyến như Tràng Thi, phố Huế, Nhật Tân – Võ Chí Công...