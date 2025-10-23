Ông Medvedev lên tiếng về lệnh trừng phạt mới của ông Trump

Ông Medvedev và ông Trump. Ảnh: AFP

Theo Newsweek, ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ngày 23/10 cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động “một hành động mang tính đối đầu với Nga” sau khi chính quyền Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga và hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Nếu vẫn còn ai ảo tưởng thì giờ đã rõ cả rồi. Mỹ là đối thủ của chúng tôi, và người tự xưng là kiến tạo hòa bình ấy nay đã bước vào con đường đối đầu với Nga”, ông Medvedev viết trên mạng xã hội Telegram.

Ông Trump lâu nay vẫn tự coi mình là một “người kiến tạo hòa bình”, quyết tâm bổ sung cuộc xung đột ở Ukraine vào danh sách những điểm nóng mà ông đã mang đến thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình.

Tuy nhiên, trong một động thái bất ngờ ngày 22/10, chính quyền ông Trump thông báo trừng phạt hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga — Rosneft và Lukoil — nhằm gây sức ép buộc Moscow quay lại bàn đàm phán.

Phía Ukraine cũng đang nhắm vào ngành dầu mỏ, nguồn thu chủ lực của Điện Kremlin, với mục tiêu cắt đứt các dòng tài chính của Moscow mà Kiev coi là phục vụ cho nỗ lực xung đột của Nga. Trong khi đó, Anh tuần trước cũng áp lệnh trừng phạt hai tập đoàn này, cho biết riêng Rosneft đã sản xuất gần một nửa sản lượng dầu của Nga.

Ông Medvedev nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thắn trên mạng xã hội, thường nhằm vào các nhà lãnh đạo phương Tây, bao gồm cả ông Trump.

“Bây giờ, đây đã là cuộc xung đột của ông ấy, chứ không còn là của ông Biden nữa!”, ông Medvedev viết ngày 23/10.

“Tất nhiên họ sẽ nói rằng ông ấy chẳng còn cách nào khác, rằng bị quốc hội Mỹ gây sức ép... Nhưng điều đó không thay đổi bản chất: Các quyết định vừa qua là hành động mang tính đối đầu với Nga. Và giờ đây ông Trump đã hoàn toàn đứng về phía châu Âu mà ông ấy từng chỉ trích”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói thêm.

Ông Trump nhiều lần khẳng định rằng nếu ông còn ở Nhà Trắng vào tháng 2/2022, Nga sẽ không mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. Ông Trump cũng thường gọi cuộc xung đột hiện nay là “cuộc xung đột của ông Biden”.