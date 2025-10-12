Tàu hàng neo tại cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc vào ngày 9/10/2025. Ảnh: AFP.

Hôm 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời áp đặt kiểm soát xuất khẩu với toàn bộ phần mềm thiết yếu do Mỹ sản xuất từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn, nhằm đáp trả những động thái mà ông Trump mô tả là "cực kỳ gây hấn" của Bắc Kinh.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc công bố hàng loạt biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm, khiến căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang.

Trung Quốc cảnh báo đáp trả Mỹ

“Đe dọa bằng thuế quan không phải là cách đúng đắn để đối thoại với Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hôm 12/10. Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của Bắc Kinh trước động thái của ông Trump, CNN đưa tin.

“Nếu Mỹ tiếp tục hành động đơn phương, Trung Quốc sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp tương ứng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Lập trường của chúng tôi về chiến tranh thuế quan vẫn nhất quán – không muốn đối đầu, nhưng cũng không ngại”.

Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung leo thang đã khiến thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới giữa hai nước, tương tự đợt đầu năm, khi mức thuế trung bình đối với hàng nhập khẩu từ hai phía từng tăng đến 145% và 120%.

Ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau tại Hàn Quốc trong hai tuần tới để thúc đẩy đàm phán thương mại. Tuy nhiên, ông Trump đã tỏ ý nghi ngờ có cuộc gặp này, cho rằng “vấn đề đất hiếm” khiến việc gặp gỡ trở nên khó khả thi.

Trong thông báo mới nhất, Bắc Kinh kêu gọi Washington “sớm sửa chữa cách tiếp cận sai lầm” và “giữ gìn thành quả khó khăn đạt được trong các cuộc đàm phán”.

Căng thẳng thương mại leo thang

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định các quy định mới về đất hiếm là “biện pháp hợp pháp”, đồng thời quy trách nhiệm cho Mỹ về việc làm leo thang căng thẳng. Bắc Kinh cho rằng Washington đã liên tục áp đặt các biện pháp hạn chế mới trong vòng hai tuần sau vòng đàm phán gần nhất tại Madrid vào tháng 9.

Kể từ đó, Mỹ đã bổ sung thêm nhiều công ty Trung Quốc vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, mở rộng phạm vi hạn chế sang cả công ty con, đồng thời áp phí đặc biệt đối với tàu chở hàng Trung Quốc tại các cảng Mỹ.

“Hành động của Mỹ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc và làm suy yếu bầu không khí của các cuộc đàm phán song phương. Trung Quốc kiên quyết phản đối các biện pháp này”, người phát ngôn nói hôm 12/10.

Theo CNN, giới chuyên gia nhận định các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh thực chất tương tự những hạn chế mà Washington đã áp dụng nhiều năm qua đối với chất bán dẫn. Washington giới hạn việc xuất khẩu chip và thiết bị sản xuất chip sang Bắc Kinh, kể cả khi chúng được sản xuất tại nước thứ ba, miễn là có sử dụng công nghệ của Mỹ.

Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc Mỹ áp dụng “tiêu chuẩn kép”, cho rằng Washington đã “lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia và quyền kiểm soát xuất khẩu”. Hiện tại, danh sách kiểm soát của Mỹ bao gồm hơn 3.000 mặt hàng, trong khi của Trung Quốc chỉ khoảng 900.