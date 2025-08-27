Động thái của Ấn Độ khi lệnh áp thuế 50% hàng hóa của ông Trump có hiệu lực

Nhà máy lọc dầu Vadinar do tập đoàn Nayara Energy của Ấn Độ và tập đoàn Rosneft của Nga đồng sở hữu ở bang Gujarat, Ấn Độ. Ảnh: Bloomberg.

Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra năm 2022, Ấn Độ đã đẩy mạnh nhập khẩu dầu Nga. Hiện nay, sức mua của Ấn Độ chiếm tới 37% tổng xuất khẩu dầu mỏ của Moscow.

Theo nguồn tin do Bloomberg thu thập, các nhà máy lọc dầu nhà nước và cả tư nhân của Ấn Độ, bao gồm tập đoàn năng lượng Reliance Industries, dự kiến sẽ giảm mua dầu Nga, với tổng lượng mua giảm xuống còn khoảng 1,4–1,6 triệu thùng mỗi ngày, so với mức 1,8 triệu thùng hiện nay.

Giới quan sát nhận định động thái mới của Ấn Độ chủ yếu mang tính biểu tượng nhằm gửi tín hiệu tới Washington, trong khi New Delhi vẫn chưa muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ kinh tế với Moscow.

Thông tin trên được Bloomberg đăng tải khi Mỹ ngày 27/8 chính thức áp thêm 25% thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ kể từ 27/8, nâng tổng mức thuế lên 50%. Một số nguồn tin cho rằng biện pháp này có thể chỉ tạm thời, và nếu đạt được thỏa thuận thương mại, Washington có thể hạ mức thuế trở lại.

Chính quyền ông Trump đã nhiều lần công khai chỉ trích New Delhi vì tăng mạnh nhập khẩu dầu Nga. Các quan chức Mỹ cáo buộc ngành lọc dầu Ấn Độ đang gián tiếp tài trợ cho hoạt động quân sự của Moscow.

Trước những chỉ trích trên, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã thẳng thắn đáp trả. Ông cho rằng các luận điệu này trở nên “nực cười” khi chính Mỹ và châu Âu mới là những khách hàng lớn nhất mua sản phẩm hóa dầu từ Ấn Độ.

“Nếu thấy có vấn đề với dầu từ Ấn Độ, dù là dầu thô hay sản phẩm hóa dầu, thì xin mời đừng mua. Không ai ép buộc cả. Nhưng châu Âu vẫn mua, Mỹ cũng mua. Vậy nếu không thích, thì thôi đừng mua”, ông Jaishankar nói trong chuyến thăm Moscow vào ngày 20/8/2025.

Ấn Độ hồi đầu tháng này có dấu hiệu tìm kiếm nguồn cung dầu thay thế dầu Nga từ Mỹ, Brazil và Trung Đông. Nhưng sau hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ ở Alaska, các nhà máy lọc dầu nhà quốc doanh Ấn Độ đã được cho là đã nối lại việc mua dầu Nga.

Theo báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung, trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bốn lần tìm cách gọi điện cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nhưng ông Modi đều từ chối nghe máy.