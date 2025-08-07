Phản ứng của Ấn Độ sau khi bị ông Trump tuyên bố áp thuế 50%

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trả lời họp báo cùng ông Trump tại Nhà Trắng vào ngày 13/2/2025. Ảnh: Getty Images.

Hôm 6/8, Nhà Trắng thông báo áp thêm mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, nâng tổng mức thuế lên 50%. Mức thuế bổ sung đối với Ấn Độ được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành và sẽ có hiệu lực trong 21 ngày tới. Động thái mới của ông Trump liên quan việc New Delhi tiếp tục duy trì hoạt động thương mại năng lượng với Moscow.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã bày tỏ sự bất bình trước quyết định này, cho rằng Washington đang trực tiếp gây tổn hại đến an ninh năng lượng của quốc gia đông dân nhất thế giới. “Hoạt động nhập khẩu dầu từ Nga của Ấn Độ dựa trên các yếu tố thị trường, với mục tiêu tổng thể là bảo đảm an ninh năng lượng cho 1,4 tỷ người dân”, người phát ngôn nêu rõ.

“Chúng tôi tái khẳng định rằng những hành động như vậy là bất công, vô lý và không thể chấp nhận được”, người phát ngôn Ấn Độ nhấn mạnh, đồng thời lưu ý “nhiều quốc gia khác” vẫn đang duy trì thương mại với Nga vì lợi ích riêng.

Trước đó, New Delhi cũng từng công khai chỉ trích “tiêu chuẩn kép” của phương Tây. Trong một tuyên bố gay gắt hôm thứ Hai, Ấn Độ lưu ý rằng trong khi Mỹ và EU thường xuyên phê phán các mối quan hệ quốc phòng và năng lượng của New Delhi với Moscow, thì chính các nước này lại tiếp tục duy trì thương mại với Nga ở mức thậm chí cao hơn.

Thời gian gần đây, các quan chức Mỹ gia tăng sức ép đối với Ấn Độ, liên tục công kích quan hệ thân cận giữa New Delhi và Moscow, đồng thời cáo buộc quốc gia Nam Á “gián tiếp tài trợ” cho chiến sự tại Ukraine thông qua việc mua dầu thô số lượng lớn từ Nga. Tuy nhiên, Ấn Độ bác bỏ các cáo buộc này, nhấn mạnh chính sách năng lượng của nước này được xây dựng trên cơ sở nhu cầu kinh tế và vì phúc lợi người dân.

Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Ấn Độ. Ngược lại, Ấn Độ cũng xuất khẩu lượng lớn nhiên liệu, phần lớn được tinh chế từ dầu Nga, sang các nước EU.

Ông Trump gần đây đã đe dọa sẽ áp mức thuế lên đến 100% đối với các quốc gia tiếp tục làm ăn với Nga, trừ khi Moskva đồng ý một thỏa thuận hòa bình lớn với Ukraine. Phía Nga khẳng định “các quốc gia có chủ quyền cần và phải có quyền lựa chọn đối tác thương mại của riêng mình”, cũng như theo đuổi các hình thức hợp tác phù hợp với lợi ích quốc gia, theo RT.