Hà Nội báo cáo Thủ tướng việc giải quyết ùn tắc giao thông, ngập úng trước ngày 10-12

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẩn trương tổ chức rà soát, đánh giá, nêu ý tưởng, xin chủ trương điều chỉnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1569 năm 2024 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1668 năm 2024.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại công văn số 1531 ngày 28-11 về việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của TP Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội báo cáo việc giải quyết ùn tắc giao thông, ngập úng trước ngày 10-12

Việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên nhằm kịp thời xử lý các vướng mắc, khắc phục các hạn chế, thúc đẩy phát triển Thủ đô xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; là đô thị thông minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp…

Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội đặc biệt lưu ý nghiên cứu kỹ nội dung các quy hoạch tổng thể theo hướng đa trung tâm, đa cực.... Đồng thời, quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị đa phương thức bảo đảm kết nối đồng bộ, thuận tiện giữa các phương thức vận tải, xử lý triệt để tình trạng ùn tắc giao thông.

Cùng với đó, nghiên cứu kỹ nội dung quy hoạch thoát nước bảo đảm nâng cao khả năng thoát nước mặt, giải quyết tình trạng ngập úng đô thị; nghiên cứu kỹ nội dung quy hoạch xử lý nước thải để xử lý tối đa nước thải tại chỗ, không xả trực tiếp nước thải chưa xử lý ra môi trường, hạn chế việc thu gom nước thải về điểm xử lý tập trung.

Hà Nội cũng cần nghiên cứu kỹ nội dung quy hoạch thu gom, xử lý chất thải rắn, nhất là việc bố trí các điểm thu gom chất thải rắn trong các tuyến phố, khu đô thị bảo đảm vệ sinh môi trường nhằm xử lý hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương nghiên cứu bước đầu về ý tưởng rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10-12 với các yêu cầu nêu trên.

Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính được yêu cầu phối hợp, hướng dẫn TP Hà Nội khẩn trương rà soát nghiên cứu bước đầu về ý tưởng điều chỉnh phù hợp với tình hình mới, Nghị quyết mới của Đại hội Đảng bộ TP và các Nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị, của Quốc hội, Chính phủ. Các bộ cùng TP Hà Nội phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 10-12.