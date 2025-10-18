Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Sự kiện: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17-10 xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có thể trong khuôn khổ Diễn đàn APEC ở Hàn Quốc cuối tháng 10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế quan 100% với hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc không cố định nhưng đổ lỗi cho Bắc Kinh cho tình trạng bế tắc trong đàm phán thương mại giữa hai nước.

“(Mức thuế quan) không lâu dài, nhưng đó là con số thực tế. Họ buộc tôi phải làm vậy” - ông Trump nói trên Fox Business Network.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2019. Ảnh: AP/Yonhap

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2019. Ảnh: AP/Yonhap

Ngoài ra, ông Trump cũng xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong vòng hai tuần tới tại Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ ngưỡng mộ với nhà lãnh đạo Trung Quốc. 

Thời điểm đó sẽ diễn ra Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở TP Gyeongju. Nếu đúng kế hoạch, đây sẽ là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau 6 năm.

“Chúng ta sẽ sắp xếp ổn thỏa với Trung Quốc, nhưng chúng ta phải có thỏa thuận công bằng” - ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc, cùng với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới với “bất kỳ hoặc tất cả phần mềm quan trọng” từ ngày 1-11 hoặc sớm hơn. 

Nhà Trắng cho biết những tuyên bố này nhằm đáp trả việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu với các nguyên tố đất hiếm, một lĩnh vực Bắc Kinh thống trị thị trường.

Cùng ngày 17-10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong dự kiến điện đàm về đàm phán thương mại. 

Đằng sau sự bình tĩnh đến kỳ lạ của Bắc Kinh trước đòn tăng thuế quan của Tổng thống Mỹ
Đằng sau sự bình tĩnh đến kỳ lạ của Bắc Kinh trước đòn tăng thuế quan của Tổng thống Mỹ

Bắc Kinh ngày 12/10 chỉ trích mức thuế quan mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Trung Quốc, nhưng chưa công bố các biện pháp đáp trả.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Linh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2025 22:13 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN