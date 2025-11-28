Kỳ lạ về áp thấp nhiệt đới hiếm gặp sắp vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 28-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 4,1 độ Vĩ Bắc; 104,3 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới lúc 13 giờ ngày 28-11. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, ngày 28-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến An Giang và các Bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: phía Nam vĩ tuyến 7,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 104,0 - 108,6 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Các Bộ ngành, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Theo các chuyên gia của Cục Khí tượng thủy văn, áp thấp nhiệt đới này bắt nguồn từ cơn bão Senyar trước đó, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi xuyên qua khu vực Malaysia sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Cụ thể, bão Senyar là một cơn bão hiếm, hình thành ngay trong eo biển Malacca. Đây là cơn bão thứ hai từng ghi nhận tại khu vực này (sau bão Vamei năm 2001).

Bão Senyar bắt đầu hình thành từ một vùng áp thấp ngày 22-11-2025, mạnh dần lên thành bão và đổ bộ Bắc Sumatra (Indonesia) đêm 26-11, sau đó suy yếu và tiếp tục quét dọc bờ biển Sumatra, rồi đổ bộ lần hai vào bán đảo Malaysia.

Dù không phải bão rất mạnh về gió, Senyar gây mưa cực lớn, dẫn tới lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia, khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, trong quá khứ đã từng có áp thấp nhiệt đới hoặc bão đi từ Tây Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương, nhưng chiều ngược lại thì chưa từng ghi nhận trong lịch sử khí tượng.