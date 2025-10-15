Trung Quốc tuyên bố "chiến đấu đến cùng" với phí cảng của Mỹ

Tàu container của Trung Quốc rời cảng Boston, Mỹ (ảnh: DTN)

Hôm 14/10, một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh bày tỏ bất mãn mạnh mẽ và kiên quyết phản đối việc Mỹ tăng phí cảng, áp đặt thêm các biện pháp hạn chế trong lĩnh vực hàng hải, vận tải và đóng tàu của Trung Quốc.

Theo Hoàn cầu, tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ bắt đầu áp đặt mức phí cảng mới và các biện pháp hạn chế khác đối với Trung Quốc, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13/10 (giờ Mỹ).

Người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay, động thái mới của Mỹ là điển hình của chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ, vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng như nguyên tắc bình đẳng, có đi có lại trong thỏa thuận vận tải biển Mỹ - Trung.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Trung Quốc kiên quyết phản đối các động thái này, và vào ngày 10/10, Trung Quốc đã thông báo mức phí cảng đặc biệt đối với các tàu có liên quan đến Mỹ - bao gồm tàu treo cờ Mỹ, tàu đóng tại Mỹ, do các công ty Mỹ sở hữu, vận hành hoặc đầu tư.

“Lập trường của Trung Quốc về các vấn đề liên quan là rõ ràng và nhất quán. Nếu bị buộc phải chiến đấu, Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng. Nếu muốn đàm phán, cánh cửa vẫn mở”, Hoàn cầu dẫn lời người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc.

Theo Guardian (báo Anh), tuyên bố mới từ phía Bắc Kinh cho thấy quan hệ thương mại Mỹ - Trung vẫn còn căng thẳng sau cảnh báo áp thuế 100% hôm 10/10 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, liên quan đến việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Tuy nhiên, hôm 12/10, ông Trump thể hiện giọng điệu hòa giải và cho biết Mỹ “muốn giúp đỡ chứ không phải gây tổn hại” cho Trung Quốc.

“Đừng lo lắng về Trung Quốc, mọi chuyện sẽ ổn thôi”, ông Trump bình luận trên mạng xã hội Truth.

Hôm 13/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cáo buộc động thái của Trung Quốc gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Họ muốn kéo người khác xuống cùng”, ông Bessent nói.

Nhắc lại rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 13/10 cho biết: “Mỹ không thể vừa theo đuổi đối thoại vừa đe dọa áp đặt biện pháp hạn chế mới”.