Nhận hàng cứu trợ bão lũ, phát hiện gần 2.000 USD trong túi đồ

Theo Công an Đà Nẵng, khoảng 9h40 ngày 28/11, Công an xã Hà Nha tiếp nhận tin báo của ông Lê Văn Hoàng (SN 1965, trú thôn Mỹ An, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) về việc phát hiện một khoản ngoại tệ trong bao đồ cứu trợ tại nhà ông.

Công an xã Hà Nha đã hoàn tất thủ tục và trao trả toàn bộ số tiền cho bà Tuyết Lan. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trước đó, trong lúc sắp xếp hàng hóa tập kết, bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1971, trú cùng thôn) bất ngờ thấy trong một bao đồ có 1.865 USD và 130 Peso Cuba. Ông Hoàng sau đó đã giao nộp toàn bộ số tiền cho Công an xã để xác minh, tìm chủ sở hữu.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan (SN 1985, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đến Công an xã Hà Nha trình báo về việc trước đó có gửi quần áo cũ ủng hộ đồng bào vùng lũ và vô ý để quên số tiền tiết kiệm trong chiếc túi màu xanh đi kèm.

Sau khi đối chiếu và xác minh thông tin, Công an xã Hà Nha đã hoàn tất thủ tục và trao trả toàn bộ số tiền cho bà Tuyết Lan.