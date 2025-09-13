Mỹ kêu gọi G7, EU áp thuế Ấn Độ và Trung Quốc vì mua dầu Nga

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi đồng minh tăng áp lực thuế quan đối với các nước mua nhiều dầu của Nga (ảnh: Getty)

Cuộc họp hôm 12/9 do Bộ trưởng Tài chính Canada, ông Francois-Philippe Champagne, chủ trì. Trong tuyên bố cùng ngày, Canada (quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của G7) cho biết, cuộc họp nhằm tìm kiếm các biện pháp bổ sung để tăng cường sức ép, buộc Nga chấm dứt xung đột ở Ukraine.

“Các bộ trưởng đã nhất trí đẩy nhanh đàm phán nhằm sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để tài trợ quốc phòng cho Ukraine và thảo luận về ‘nhiều biện pháp kinh tế’ nhằm tăng áp lực lên Nga, bao gồm trừng phạt và thương mại bổ sung, chẳng hạn như thuế quan”, tuyên bố của Canada cho hay.

Trong tuyên bố riêng sau cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Mỹ – ông Scott Bessent – và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, Mỹ mong muốn G7 áp đặt thuế quan đối với các nước mua nhiều dầu từ Nga.

“Chỉ khi có nỗ lực thống nhất nhằm cắt đứt nguồn tài chính của Nga, chúng ta mới có đủ áp lực kinh tế để chấm dứt cuộc xung đột này”, Reuters dẫn lời ông Bessent.

Trong tuyên bố chung, ông Bessent và ông Greer cũng hoan nghênh các cam kết được đưa ra trong cuộc họp của G7, nhằm tăng cường trừng phạt Nga và tìm cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine.

Cùng ngày 12/9, một phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ cũng kêu gọi G7 và các nước thuộc EU áp đặt thuế quan đối với hàng hóa từ Ấn Độ, Trung Quốc để gây sức ép, buộc 2 nước này ngừng mua dầu Nga.

Từ ngày 27/8, Mỹ đã áp mức thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ, liên quan đến việc nước này tăng cường mua dầu Nga.

Đối với Trung Quốc, Mỹ không áp đặt thuế quan trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump nỗ lực đạt được thỏa thuận thương mại mới với Bắc Kinh.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 12/9, Tổng thống Mỹ cho biết sự kiên nhẫn của ông đối với Nga sắp cạn kiệt khi các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine không có nhiều tiến triển.

Ông Trump cảnh báo, Mỹ có thể áp dụng các đòn “trừng phạt mạnh tay” đối với ngành ngân hàng và dầu mỏ Nga để gia tăng sức ép.

Theo Reuters, mặc dù nhiều lần cảnh báo và đặt ra “hạn chót”, chính quyền của ông Trump chưa đưa ra các lệnh trừng phạt mới nào nhằm vào Nga.