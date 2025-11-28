Tuyên bố mới của Ukraine về vấn đề nhượng lãnh thổ với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) ngồi bên cạnh ông Yermak. Ảnh: AFP.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Simon Shuster của tạp chí The Atlantic của Mỹ, ông Yermak nói: “Chừng nào ông Zelensky còn là Tổng thống Ukraine, không nên kỳ vọng chúng tôi chấp nhận nhượng lãnh thổ với Nga”.

“Ông Zelensky sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào như vậy. Hiến pháp cấm điều đó. Không ai có thể làm trái trừ khi họ muốn đi ngược lại Hiến pháp Ukraine và nguyện vọng của người dân”, ông Yermak nói thêm.

Ông Yermak cho rằng trong bối cảnh hiện nay, không có người lãnh đạo tỉnh táo nào có thể đặt bút ký vào văn bản từ bỏ chủ quyền lãnh thổ. Ông nhấn mạnh Tổng thống Zelensky sẽ đặt ra “lằn ranh đỏ” ở giai đoạn đàm phán tiếp theo về việc chấm dứt xung đột. Lằn ranh đó chính là bác bỏ yêu cầu của Nga liên quan đến chủ quyền lãnh thổ Ukraine.

“Điều duy nhất thực tế mà đôi bên có thể bàn hiện nay là xác định đường ranh giới ngừng bắn. Đó là điều các bên cần làm”, ông Yermak nói.

Tuyên bố mới của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine được đánh giá là sẽ thu hẹp đáng kể không gian thỏa hiệp. Ông Yermak cũng cho biết các nhóm công tác của Mỹ và Ukraine sẽ tiếp tục làm việc trong những ngày tới, dù ông không nêu chi tiết về hình thức hay cấp độ trao đổi.

Dù tiến trình đàm phán vài ngày qua có một số bước tiến, khoảng cách giữa Nga và Ukraine về vấn đề lãnh thổ vẫn rất lớn. Tạp chí The Atlantic dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết ở thời điểm hiện tại, lập trường của Moscow và Kiev trong vấn đề này hầu như không thể dung hòa.

Cũng trong ngày 27/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Kiev cần phải rút quân khỏi các khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập ở Ukraine để tiến tới một thỏa thuận hòa bình. Ông Putin khẳng định nếu Ukraine không chấp nhận, Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự để đạt mục tiêu đề ra, theo RT.