Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung lan sang nước thứ ba

Cổ phiếu của Hanwha Ocean đã giảm 8% sau khi tập đoàn bị Trung Quốc đưa vào danh sách trừng phạt. Ảnh: FT.

Theo tờ Financial Times (FT), Trung Quốc tuyên bố đưa 5 công ty con có trụ sở tại Mỹ của tập đoàn đóng tàu Hàn Quốc Hanwha Ocean vào danh sách trừng phạt, với cáo buộc các công ty này “hợp tác” với Washington nhằm áp thuế trừng phạt đối với tàu Trung Quốc. Bắc Kinh cũng cấm mọi tổ chức và cá nhân trong lãnh thổ Trung Quốc giao dịch hoặc hợp tác với tập đoàn đóng tàu Hanwha của Hàn Quốc.

Động thái đáp trả này của Trung Quốc khiến cổ phiếu tập đoàn Hanwha giảm tới 8%. “Các công ty con của Hanwha đã hỗ trợ chính phủ Mỹ nhằm gây khó khăn trong các lĩnh vực hàng hải, hậu cần và đóng tàu của Trung Quốc”, Bộ Thương mại Trung Quốc nêu trong thông báo trừng phạt.

Cùng ngày, Washington chính thức áp đặt các khoản phí bổ sung đối với tàu do Trung Quốc sở hữu hoặc chế tạo khi cập cảng Mỹ. Bắc Kinh cũng thông báo áp đặt mức phí tương tự đối với các tàu do Mỹ sở hữu, vận hành, đóng, hoặc tàu treo cờ Mỹ.

Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung Quốc leo thang vào đầu tháng này khi Bắc Kinh thông báo hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 14/10 cáo buộc Bắc Kinh “cố tình gây tổn hại cho kinh tế toàn cầu” sau khi Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu, cảnh báo rằng các biện pháp này cuối cùng sẽ gây thiệt hại cho chính nền kinh tế Trung Quốc.

Theo báo cáo của ngân hàng HSBC, dù vai trò trực tiếp của Mỹ trong ngành vận tải biển toàn cầu là không đáng kể, nhưng Trung Quốc đang mở rộng trừng phạt sang các tàu thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi doanh nghiệp nước thứ ba có liên quan tài chính đến Mỹ, khiến căng thẳng thương mại được dự báo còn phức tạp.

Năm ngoái, Hanwha đã mua lại nhà máy đóng tàu Philly Shipyard ở Philadelphia, mở đường thâm nhập thị trường Mỹ. Tập đoàn này cũng là nhà đóng tàu Hàn Quốc đầu tiên nhận hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu hải quân Mỹ ngay tại Hàn Quốc.

Hiện tại, Hàn Quốc nắm giữ hơn 29% thị phần toàn cầu trong ngành đóng tàu. Hanwha từ chối bình luận về các lệnh trừng phạt của Trung Quốc.