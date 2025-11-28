Nga đáp trả Ba Lan vụ lãnh sự quán cuối cùng bị đóng cửa

Quan hệ Nga – Ba Lan thêm căng thẳng dưới thời Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (ảnh: Reuters)

Hôm 27/11, Nga quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của lãnh sự quán Ba Lan ở thành phố Irkutsk, nhằm đáp trả động thái tương tự hồi giữa tháng từ phía Warsaw.

Theo TASS, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Ba Lan tới và gửi công hàm, nêu rõ Moscow sẽ rút giấy phép hoạt động của lãnh sự quán Ba Lan ở Irkutsk. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/12.

“Việc Ba Lan cắt giảm sự hiện diện của lãnh sự quán Nga một cách vô lý là bước đi công khai thù địch và không có cơ sở của giới chức Warsaw”, Bộ Ngoại giao Nga thông báo.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, bất kỳ động thái không thân thiện nào nhằm vào Nga cũng sẽ dẫn đến “đòn đáp trả thích đáng và đau đớn”.

Ông Maciej Wewior – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan – gọi quyết định của Nga là vô lý.

“Chúng tôi chấp nhận quyết định của Nga, tuy nhiên, chúng tôi cho rằng không có căn cứ nào cho quyết định này vì Ba Lan không phải là bên tấn công”, ông Wewior nói.

Ông Wewior cho biết, có 3 quan chức ngoại giao làm việc ở lãnh sự quán Ba Lan tại Irkutsk và họ sẽ rời khỏi Nga vào cuối tháng 12.

Trước đó, hôm 19/11, Ba Lan tuyên bố đóng cửa lãnh sự quán Nga tại thành phố Gdansk, cáo buộc Nga có liên quan tới vụ phá hoại “chưa từng có” nhằm vào tuyến đường sắt kết nối Warsaw với khu vực biên giới Ukraine. Nga đã bác bỏ cáo buộc này, lưu ý rằng thủ phạm gây nổ đường sắt ở Ba Lan là 2 công dân người Ukraine.

Theo Reuters, sau các động thái trả đũa qua lại, Nga – Ba Lan chỉ còn duy trì quan hệ ngoại giao dựa trên hoạt động của 2 đại sứ quán, các lãnh sự quán đều bị đóng cửa.

Quan hệ Ba Lan – Nga đã trở nên căng thẳng kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra.

Hôm 24/11, phát biểu trong chuyến thăm Angola (quốc gia vùng Trung Phi), Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố, Ba Lan không chấp nhận việc làm suy yếu sự ủng hộ của NATO dành cho Ukraine như một điều kiện để thúc đẩy đàm phán hòa bình theo kế hoạch mà Mỹ đề xuất.

“Không thể chấp nhận một thỏa thuận cho rằng việc làm giảm sức mạnh quân sự, tức là giới hạn quy mô lực lượng ở Ukraine, là một điều kiện để đạt được hòa bình”, ông Tusk nói.

“Không ai muốn làm nản lòng người Mỹ hay Tổng thống Donald Trump trong việc để Mỹ đứng về phía chúng ta trong tiến trình này. Nhưng như mọi người đã thấy, mọi chuyện không hề đơn giản hay rõ ràng. Ai cũng cần cân nhắc từng lời nói của mình”, ông Tusk nói thêm.

Bình luận của ông Tusk được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan lo ngại kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, bao gồm một số điều khoản giới hạn quy mô lực lượng, vũ khí của Ukraine, có thể gây bất đồng trong khối NATO.