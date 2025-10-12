Thế giới 24h: Ông Trump "nói lại" về khả năng gặp ông Tập Cận Bình sau tuyên bố áp thêm thuế 100%

Tổng thống Mỹ – ông Donald Trump (ảnh: Reuters)

Ông Trump: Vẫn có khả năng gặp ông Tập Cận Bình ở APEC

Phát biểu hôm 11/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không từ chối gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Hàn Quốc, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10, đầu tháng 11.

“Tôi chưa hủy, nhưng tôi cũng không chắc là chúng tôi sẽ tổ chức (cuộc gặp). Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ có mặt ở đó, nên tôi nghĩ rằng có thể chúng tôi sẽ gặp nhau”, ông Trump nói với các phóng viên.

Bình luận về quyết định siết chặt xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc, ông Trump nói: “Chuyện đó xảy ra hoàn toàn bất ngờ, đúng là từ trên trời rơi xuống. Họ tự nghĩ ra các khái niệm nhập khẩu – xuất khẩu đó. Và không ai, không một ai biết gì về nó cả”.

Trước đó, hôm 7/10, ông Trump xác nhận sẽ gặp ông Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh APEC năm nay.

Hôm 9/10, Trung Quốc quyết định bổ sung thêm 5 nguyên tố đất hiếm vào danh sách kiểm soát, yêu cầu phải có giấy phép mới được xuất khẩu. Điều này được cho là có thể ảnh hưởng lớn tới các công ty công nghệ Mỹ.

Hôm 10/10, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc vào ngày 1/11 hoặc “sớm hơn”. Ngoài ra, Mỹ có thể ra lệnh kiểm soát xuất khẩu đối với những “phần mềm quan trọng”.

“Còn có nhiều biện pháp đối phó khác cũng đang được cân nhắc nghiêm túc”, ông Trump bình luận trên Truth.

Về cuộc gặp dự kiến với ông Tập Cận Bình, ông Trump (hôm 10/10) viết: “Hiện tại dường như không còn lý do gì để làm vậy nữa”.

Trung Quốc chưa bình luận về cảnh báo thuế quan mới của ông Trump.

Ukraine: Tín hiệu "tích cực" từ Mỹ về việc gửi tên lửa Tomahawk

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine – ông Heorhii Tykhyi – hôm 11/10 cho biết, Kiev “hoan nghênh những tín hiệu tích cực” từ Mỹ liên quan đến khả năng cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

Tên lửa Tomahawk khai hỏa từ tàu chiến (ảnh: AFP)

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Tykhyi cho hay, dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ukraine từng nhiều lần đề nghị cung cấp tên lửa Tomahawk nhưng câu trả lời luôn là không.

“Hiện tại, không có câu trả lời ‘không’ nào cả”, ông Tykhyi nói.

“Thay vào đó, đang có các cuộc thảo luận rất chi tiết và tích cực về khả năng cung cấp những tên lửa này”, ông Tykhyi nói thêm.

Theo ông Tykhyi, Ukraine và Mỹ đang tập trung vào khía cạnh kĩ thuật về cách sử dụng và chuyển giao tên lửa.

Trước đó, hôm 10/10, phát biểu tại Tajikistan, Tổng thống Nga Putin cho biết, Nga có kế hoạch tăng cường năng lực phòng không trước kịch bản Ukraine nhận được tên lửa Tomahawk.

Anh tuyên bố tuần tra gần biên giới Nga

Anh hôm 11/10 cho biết, 2 máy bay thuộc Không quân Hoàng gia đã thực hiện nhiệm vụ kéo dài 12 giờ phối hợp với quân đội Mỹ và lực lượng NATO để tuần tra các khu vực gần biên giới Nga.

“Đây là một nhiệm vụ phối hợp quy mô lớn với các đồng minh Mỹ và NATO”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nói.

“Điều này không chỉ cung cấp thông tin tình báo quý giá, giúp tăng cường khả năng tác chiến cho lực lượng vũ trang của chúng tôi, mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết của NATO tới Nga và các đối thủ”, ông Healey nói.

Theo Reuters, một máy bay giám sát điện tử RC-135 Rivet Joint và một máy bay tuần tra P-8A Poseidon của Anh đã bay từ vùng Bắc Cực qua khu vực gần Belarus và Ukraine. 2 máy bay này được hỗ trợ bởi máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Mỹ.

Quân đội Anh cho biết, hoạt động này được tiến hành sau khi các nước Ba Lan, Romania và Estonia thông báo về các vụ UAV xâm nhập không phận.