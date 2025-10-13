Tổng thống Belarus cảnh báo sốc về viễn cảnh của Ukraine

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Nga Pavel Zarubin, ông Lukashenko nói trước đây ông từng đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo châu Âu vì thất bại trong việc đạt được thỏa thuận hòa bình, nhưng nay “vấn đề không nằm ở Mỹ, cũng không ở Nga, mà là ở Tổng thống Ukraine Zelensky”.

Tổng thống Belarus cho rằng đã đến lúc cần gây sức ép mạnh mẽ để buộc ông Zelensky đưa ra những quyết định “phù hợp”.

Điện Kremlin gần đây đánh giá Ukraine đang ngày càng xa rời các nỗ lực hòa bình, mặt khác khẳng định Nga sẵn sàng chấm dứt xung đột, nếu đạt được một thỏa thuận giải quyết các vấn đề gốc rễ.

“Phải hành động ngay lập tức”, ông Lukashenko nói. “Nga ngày càng đạt bước tiến trên tiền tuyến, và tôi nói điều này với trách nhiệm vì tôi theo dõi tình hình mỗi ngày. Nếu tình hình tiếp tục như hiện nay, điều đó có thể dẫn đến sự biến mất của Ukraine với tư cách là một quốc gia”.

Tổng thống Belarus nhấn mạnh tình hình hiện nay “rất nghiêm trọng” và kêu gọi đối thoại ngay lập tức để tránh leo thang hơn nữa. “Tôi mong Tổng thống Ukraine lắng nghe những lời khuyên của tôi và hiểu rằng sẽ không ai mang lại hạnh phúc cho Ukraine ngoài các quốc gia có nguồn gốc Slav”.

Ukraine bị cho là đã thất bại trong việc bao vây và chia cắt các nhóm quân Nga ở mặt trận phía bắc thành phố Pokrovsk. (mũi tên màu đỏ biểu thị bước tiến của Nga, màu xanh là hướng Ukraine rút lui). Ảnh: Suriyak/X.

Ông Lukashenko không tiết lộ chi tiết tình hình ở tiền tuyến, nhưng các blogger quân sự Nga cùng ngày cho biết, quân đội Nga đã kiểm soát tới 75% diện tích thành phố Kupiansk ở vùng Kharkiv. Tại tiền tuyến ở phía bắc thành phố Pokrovsk, vùng Donetsk, quân đội Nga đã ngăn chặn thành công nỗ lực bao vây và chia cắt của Ukraine. Theo một số blogger Nga, cuộc phản công của Ukraine ở mặt trận này từ tháng 8/2025 có thể nói đã là kết thúc trong thất bại và Nga đã giành lại thế chủ động.

Trong phần sau của cuộc phỏng vấn, ông Lukashenko chuyển sang bàn về tình hình quốc tế, nhắc đến chính sách của Mỹ và khả năng hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

“Người bạn Donald Trump của chúng ta có một cách tiếp cận riêng để xử lý các vấn đề cấp bách. Đôi khi ông ấy gây sức ép lên các cơ quan hoặc cá nhân liên quan, có lúc hành động cứng rắn hơn, rồi sau đó dịu lại và lùi một bước”, ông nói, ám chỉ khả năng Mỹ tính chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.