Chùm ảnh siêu tên lửa Hwasong-20 mạnh nhất thế giới mới lộ diện của Triều Tiên 

Hwasong-20 được Triều Tiên mô tả là "vũ khí chiến lược hạt nhân mạnh nhất”. Ảnh: KCNA.

Buổi lễ duyệt binh diễn ra tối ngày 10/10 tại thủ đô Bình Nhưỡng do nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì, đánh dấu kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Sự kiện có sự hiện diện của nhiều khách quốc tế, trong đó có Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Hwasong-20 sử dụng động cơ có lực đẩy mạnh nhất mà Triều Tiên từng chế tạo. Ảnh: KCNA.

Tại lễ duyệt binh, đoàn xe chở vũ khí hạng nặng di chuyển qua Quảng trường Kim Nhật Thành trong tiếng nhạc quân hành. Nổi bật nhất trong số các vũ khí là siêu tên lửa Hwasong-20 được đặt trên xe phóng di động 11 trục, gây ấn tượng bởi kích thước đồ sộ và thiết kế hoàn toàn mới.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un quan sát lễ duyệt binh cùng các khách mời quốc tế. Ảnh: KCNA.

Hwasong-20 giữ nguyên thiết kế xe phóng di động 11 trục như phiên bản Hwasong-19 và 18, nhưng thân xe dài và cao hơn, có vẻ tối ưu cho động cơ nhiên liệu rắn mới và khả năng mang nhiều đầu đạn hơn.

Hwasong-20 được cho là có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân. Ảnh: KCNA.

Bên cạnh đó, Triều Tiên còn giới thiệu máy bay không người lái trinh sát, xe tăng trang bị khí tài điện tử hiện đại cùng tên lửa siêu vượt âm – thể hiện bước tiến trong chương trình phát triển công nghệ quốc phòng.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì buổi lễ duyệt binh vào tối ngày 10/10/2025. Ảnh: KCNA.

Theo các nguồn tin quốc tế, Hwasong-20 có thể sử dụng động cơ nhiên liệu rắn bằng sợi carbon – loại công nghệ cho phép phóng nhanh và cơ động hơn so với nhiên liệu lỏng. Động cơ được Triều Tiên thử nghiệm thành công hồi tháng trước và được cho là có lực đẩy mạnh nhất trong số các động cơ tên lửa mà nước này từng chế tạo.

Hwasong-20 là bước tiến mới nhất của Triều Tiên trong năng lực răn đe và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ảnh: KCNA.

Hiện chưa có thông tin về tầm bắn của Hwasong-20 nhưng tên lửa được cho là có tầm bắn không dưới 15.000 km. Giới phân tích cho rằng loại tên lửa này có thể đạt tới lục địa Mỹ và mang nhiều đầu đạn hạt nhân nhằm tăng khả năng răn đe chiến lược. Triều Tiên hiện chưa phóng thử nghiệm tên lửa Hwasong-20 hoàn chỉnh.

Hwasong-20 được cho là có tầm bắn 15.000 km, đủ sức vươn đến nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Mỹ. Ảnh: KCNA

Ankit Panda, chuyên gia thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định: “Hwasong-20 thể hiện đỉnh cao trong tham vọng phát triển năng lực tấn công tầm xa của Triều Tiên. Chúng ta có thể sẽ thấy mẫu tên lửa đồ sộ này được thử nghiệm trước cuối năm nay”.

Hwasong-20 phản ánh bước tiến trong lĩnh vực chế tạo vũ khí quân sự của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Theo RT, Triều Tiên từ lâu cho rằng việc phát triển các loại vũ khí tiên tiến là biện pháp tự vệ cần thiết trước những mối đe dọa quân sự từ bên ngoài, đặc biệt là sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc. Bình Nhưỡng nhấn mạnh kho vũ khí hạt nhân chỉ mang tính răn đe và nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia.