Binh sĩ Ukraine 'nhận phụ cấp chiến đấu, đi bán bánh cho vợ cấp trên'

Cục Điều tra Nhà nước Ukraine (SBI) ngày 7/10 cho biết phó chỉ huy một đơn vị quân đội ở tỉnh Donetsk đã ép hai binh sĩ cấp dưới phải xây sửa nhà và làm việc riêng cho người này trong gần hai năm. Các quân nhân còn mở và vận hành một quầy bán bánh cho vợ của cấp trên.

"Người phụ nữ này đóng vai trò điều hành, phân chia công việc và quản lý thu nhập", SBI cho hay.

Trong lúc bán hàng cho gia đình cấp trên, hai quân nhân vẫn tiếp tục nhận đủ lương từ quân đội Ukraine, trong đó có cả phụ cấp chiến đấu, khiến chính phủ thất thoát khoảng 100.000 USD.

Quân nhân Ukraine trong buổi huấn luyện chiến thuật gần tiền tuyến ở Kharkov hôm 30/9. Ảnh: AFP

Sĩ quan trên bị cáo buộc lạm dụng chức vụ và tiếp tay cho hành vi trốn nghĩa vụ quân sự trong thời chiến, phải đối mặt với án phạt 10 năm tù. Hai quân nhân bị buộc tội thực hiện mệnh lệnh trái phép của cấp trên và gian dối để trốn nghĩa vụ quân sự.

Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lực lượng vì nhiều lý do, trong đó có trốn nhập ngũ. Nước này có khoảng 3,7 triệu người trong độ tuổi sung quân, nhưng chỉ gần 200.000 người được huy động trong năm 2024, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra.

Khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và Kinh tế Ukraine công bố năm 2024 cho thấy 46% người dân nước này tin rằng "không có gì đáng xấu hổ khi trốn nghĩa vụ quân sự", phản ánh thay đổi trong thái độ của công chúng so với giai đoạn đầu xung đột.

Những biện pháp cưỡng chế như cấm nam giới 18-60 tuổi rời đất nước và tăng hình phạt đối với người trốn nhập ngũ cũng gây phản ứng tiêu cực trong xã hội.

Tham nhũng cũng là vấn đề nhức nhối với Ukraine, khi nhiều bê bối liên quan quân đội nước này đã bị phanh phui. Giới chức Ukraine hồi tháng 8 thông báo bắt một số chính trị gia liên quan đường dây tham nhũng quy mô lớn, trong đó có hành vi khai khống giá vũ khí để biển thủ.