Khởi tố đối tượng lao ô tô vào quán nhậu tông chết người

Ô tô do Sang điều khiển tông thẳng vào quán nhậu đang có nhiều người.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Văn Sang (SN 1998, trú xã Bình Dương) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo đó, khoảng 21h40 ngày 7/10, tại quán ốc Nướng Ngon (thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương), Sang xảy ra mâu thuẫn với N.Q.S. (SN 1999, trú xã Bình Dương).

Tại đây, Sang lấy con dao trong quán Ốc Nướng Ngon rượt đuổi N.Q.S. Thấy vậy, một số người trong quán can ngăn lại.

Sau đó, S. đi đến quán Xóm Nhậu (cạnh quán Ốc Nướng Ngon). Lúc này, S. lại khiêu khích nên Sang điều khiển xe ô tô biển số 77A-312.24 lao về phía S.

Sang đã điều khiển ô tô chạy thẳng vào trong quán Xóm Nhậu tông trúng N.Q.S. và bà L.T.Q (SN 1970, trú thôn Phước Chánh, xã Bình Dương) đang đứng trong quán.

Hậu quả, bà L.T.Q. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn và tử vong lúc 23h15 cùng ngày; S. bị thương. Sau khi gây ra vụ việc, Sang bỏ trốn khỏi hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ việc, Sang có nồng độ cồn trong người.

Tại cơ quan công an Sang nói rằng bản thân rất ân hận vì hành động bột phát gây ra hậu quả nghiêm trọng, dẫn tới chết người. Đối tượng khai, tối 7/10 đã uống một số lon bia từ trước, rồi mới đến quán Ốc Nướng Ngon nhậu tiếp. Tại đây, sau khi uống thêm khoảng 3 lon bia thì Sang tình cờ gặp N.Q.S., là người bạn trong thôn nên có tới bàn chào hỏi. Tuy nhiên, câu chuyện sau đó diễn biến căng thẳng, dẫn tới hai bên cự cãi và đánh nhau.

Sau đó, Sang đã ra tháo biển số xe hơi đem cất, sau đó lái xe nhào lên lề, tông thẳng hướng về phía S.