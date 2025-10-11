Thế giới 24h: Nga lên tiếng về đòn tập kích khiến hơn 800.000 người ở Ukraine mất điện

Kiev chìm trong bóng tối sau đòn tập kích của quân đội Nga (ảnh: Reuters)

Quân đội Nga tung đòn đáp trả, Ukraine mất điện diện rộng

Hôm 10/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, từ ngày 4/10 đến 10/10, quân đội nước này đã tiến hành một loạt vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và tổ hợp công nghiệp – quân sự ở Ukraine.

Các vụ tập kích quy mô lớn là đòn đáp trả khi lực lượng Ukraine liên tục nhắm mục tiêu trong lãnh thổ Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, toàn bộ mục tiêu chỉ định đều bị đánh trúng và Ukraine thiệt hại đáng kể cả về nhân sự, cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng.

Giới chức Ukraine hôm 10/10 tuyên bố, đòn tập kích vào sáng cùng ngày của quân đội Nga khiến 9 khu vực bị cắt điện, khoảng 854.000 người không có điện sử dụng. Việc cấp nước bị gián đoạn ở một số nơi.

Ở Kiev, thị trưởng Vitali Klitschko thông báo: “Toàn bộ khu vực phía đông thủ đô không có điện”.

Bình luận trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay: “Cơ sở năng lượng là mục tiêu chính của quân đội Nga trước mùa cần sưởi ấm”.

Hôm 10/10, không quân Ukraine tuyên bố, quân đội Nga phóng 465 UAV và 32 tên lửa vào nhiều khu vực. Trong đó, lực lượng phòng không đã bắn hạ 405 UAV và 15 tên lửa.

Theo Reuters, hệ thống phòng không Ukraine không đủ để chống đỡ các đợt tập kích thường xuyên với quy mô lớn.

Lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza có hiệu lực, Thủ tướng Israel cảnh báo

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 10/10 tuyên bố, lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza chính thức có hiệu lực.

Hàng nghìn người Palestine quay lại các khu vực phía bắc Dải Gaza sau khi lệnh ngừng bắn mới có hiệu lực (ảnh: Reuters)

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn, Hamas phải trả tự do cho 48 con tin Israel. Đổi lại, Israel sẽ thả khoảng 2.000 tù nhân Palestine và rút quân ở một số vị trí.

Hôm 10/10, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết, áp lực to lớn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ khiến Hamas phải thả toàn bộ con tin, trong khi IDF “vẫn ở sâu bên trong Dải Gaza và kiểm soát các vị trí quan trọng”.

“Hamas chỉ đồng ý với thỏa thuận khi họ cảm thấy thanh kiếm đã kề trên cổ, và nó vẫn kề trên cổ họ”, ông Netanyahu nói.

“Ở giai đoạn hiện tại, chúng tôi tập trung vào việc giải thoát các con tin”, ông Netanyahu nói thêm.

Theo ông Netanyahu, xung đột có thể tái diễn nếu Hamas không tuân thủ thỏa thuận.

“Nếu điều này đạt được một cách dễ dàng thì tốt. Còn nếu không, nó sẽ đạt được một cách khó khăn hơn”, ông Netanyahu nói.

Theo Reuters, sau khi biết tin về thỏa thuận ngừng bắn, hàng nghìn người Palestine đã di chuyển từ khu vực phía nam Dải Gaza về thành phố Gaza và các khu vực khác ở phía bắc.

Nổ lớn rung chuyển thủ đô Afghanistan

Hôm 10/10, Taliban đổ lỗi cho Pakistan về các vụ nổ lớn ở Kabul (thủ đô Afghanistan) và ở tỉnh miền đông Paktika, trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước láng giềng gia tăng.

Ông Zabihullah Mujahid – người phát ngôn của Taliban – đã xác nhận các vụ nổ ở Kabul

“Có tiếng nổ ở thành phố Kabul”, ông Mujahid bình luận trên mạng xã hội X.

“Vụ việc đang được điều tra và chưa có báo cáo nào về thương vong cũng như thiệt hại”, ông Mujahid cho hay.

Bộ Quốc phòng Afghanistan đổ lỗi cho Pakistan về các vụ nổ ở Kabul và Paktika, nhưng không tiết lộ chi tiết, theo Al Jazeera.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ Afghanistan – Pakistan ngày càng xấu đi và trùng thời điểm Amir Khan Muttaqi (quan chức ngoại giao cấp cao của Taliban) có chuyến thăm Ấn Độ.

Hôm 10/10, Pakistan thông báo, ít nhất 11 binh sĩ nước này thiệt mạng trong một vụ đụng độ với phiến quân gần biên giới Afghanistan.