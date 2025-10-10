Ukraine giữ Pokrovsk, để lộ khoảng trống khiến Nga có thể đe dọa thành phố với 700.000 dân

Pháo tự hành Ukraine khai hỏa trong xung đột. Ảnh: Getty Images.

Một lực lượng Nga quy mô lớn, nòng cốt là sư đoàn thiết giáp mạnh nhất, đang tiếp tục tiến sâu ở miền nam vùng Donetsk và khu vực giáp ranh ở vùng Dnipropetrovsk. Tình hình này phơi bày thế khó chiến lược của Ukraine: không đủ lực lượng để giữ vững toàn bộ tiền tuyến, tờ Euromaidan Press đưa tin.

Trong vài tháng qua, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt, tập trung các lực lượng tinh nhuệ và sẵn sàng chiến đấu nhất để gia cố phòng thủ quanh Pokrovsk. Quyết định này giúp giữ vững một mặt trận, nhưng cũng tạo ra khoảng trống mà các lực lượng Nga như Sư đoàn Xe tăng số 90 nhanh chóng tận dụng.

Theo các nguồn tin, quân đội Nga hiện đã kiểm soát khu dân cư Novohryhorivka ở ranh giới giữa vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia. Quân đội Nga đạt bước tiến nhanh ở mặt trận này nhờ bám theo hệ thống chiến hào phía nam – vốn được Ukraine xây để kìm chân Nga nhưng nay là bàn đạp để đối phương tấn công, Euromaidan Press đưa tin.

Quân đội Nga đang đạt bước tiến nhanh ở mặt trận phía nam vùng Donetsk, bám theo tuyến phòng thủ mà Ukraine xây dựng. Ảnh: Euromaidan Press.

Quân đội Nga cũng được cho đã hiện diện tại làng Uspenivka, tạo điều kiện để đánh vòng sau lưng các tiểu đoàn Ukraine đang phòng thủ dọc sông Yanchur.

Dù con sông có thể là tuyến phòng ngự tự nhiên, quân đội Nga nhiều lần vượt qua nhờ cầu phao. Không quân Ukraine thường xuyên không kích các cầu này, nhưng không phải lúc nào cũng đủ nhanh để ngăn Nga thiết lập đầu cầu đổ bộ.

Hiện tại, Sư đoàn Xe tăng 90 của Nga với quy mô khoảng 25.000 quân và hàng trăm xe tăng đang tỏ ra áp đảo Lữ đoàn cơ giới số 110 của Ukraine – lực lượng chỉ có quy mô bằng một phần năm.

Từ đầu năm, Ukraine phải rút lui từng bước ở miền nam Donetsk, mất hàng trăm km vuông lãnh thổ và xu hướng này đang tiếp tục tăng nhanh. Nhìn chung tại tiền tuyến miền nam Donetsk và vùng Zaporizhzhia, lợi thế đang nghiêng dần về phía Moscow.

Thành phố Kupiansk được cho là đang trên bờ vực thất thủ. Ảnh: Suriyak/X.

Các binh sĩ Nga còn được cho là đã đột kích, xâm nhập làng Prymors'k ở ven bờ sông Dnipro, nơi chỉ cách thành phố thủ phủ cùng tên của vùng Zaporizhzhia khoảng 30 km. Nếu củng cố hiện diện ở vùng ngoại ô, Nga có thể bắt đầu gây sức ép lên thành phố có 700.000 người sinh sống này bằng pháo hoặc các máy bay không người lái (UAV).

Xa hơn về phía đông bắc, quân đội Nga được cho là tận dụng việc Ukraine thiếu quân số phòng thủ ở thành phố Kupiansk, đang ngày càng tiến sâu hơn. Gần như toàn bộ khu vực phía tây Kupiansk giáp sông Oskii, đã nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Nga. Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về khả năng Kupiansk có thể sớm thất thủ.