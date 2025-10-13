Thế giới 24h: Nga cảnh báo thời điểm kịch tính, "leo thang từ mọi phía" ở Ukraine

Máy bay F-14 Tomcat của Mỹ phóng tên lửa Tomahawk (ảnh: Getty)

Điện Kremlin: Tên lửa Tomahawk là vấn đề cực kỳ đáng quan ngại

Trả lời phỏng vấn hôm 12/10, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho rằng, cuộc xung đột ở Ukraine đang ở thời điểm rất căng thẳng, với nguy cơ leo thang từ mọi phía.

“Tên lửa Tomahawk là vấn đề cực kỳ đáng quan ngại”, ông Peskov nói, đề cập đến khả năng Mỹ cung cấp loại tên lửa này cho Ukraine.

“Đây thực sự là thời điểm rất kịch tính, khi căng thẳng leo thang từ mọi phía”, ông Peskov nói thêm.

Ông Peskov cho biết, nếu Tomahawk được phóng vào Nga, Moscow sẽ phải tính đến khả năng tên lửa này có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.

“Hãy tưởng tượng, một tên lửa tầm xa được phóng đi, đang bay, và chúng ta biết rằng nó có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Nga nên nghĩ gì? Nga nên phản ứng thế nào? Các chuyên gia quân sự nước ngoài nên hiểu điều đó”, ông Peskov nói.

Hôm 6/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông gần như đã có quyết định về tên lửa Tomahawk, nhưng trước đó, ông cần biết Ukraine dự định làm gì với loại tên lửa này.

Tên lửa Tomahawk có tầm bắn lên tới 2.500km và theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, một số phiên bản của Tomahawk (đã bị quân đội Mỹ loại biên) có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Hôm 11/10, Axios (báo Mỹ) đưa tin, ông Trump mới đây đã thảo luận với Tổng thống Ukraine Zelensky về khả năng chuyển giao tên lửa Tomahawk.

Điện Kremlin: Moldova đang phạm sai lầm nghiêm trọng

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 12/10 cảnh báo, chính quyền Moldova đang mắc “sai lầm nghiêm trọng” khi cố gắng đối đầu với Nga.

Tổng thống Moldova – bà Maia Sandu (ảnh: Reuters)

Theo RT, hôm 6/10, chính phủ Moldova – dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Maia Sandu – đã thông qua một chiến lược an ninh mới, theo đó xác định Nga là mối đe dọa chính.

“Theo quan điểm của chúng tôi, nhà lãnh đạo Moldova đang mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Họ tin rằng xây dựng quan hệ với châu Âu đồng nghĩa với việc đối đầu với Nga”, ông Peskov nói.

“Một quốc gia từng mắc phải sai lầm như vậy. Và điều đó không mang lại lợi ích gì cho họ”, ông Peskov nhấn mạnh.

Bình luận về việc Moldova theo đuổi chiến lược quân sự chống Nga, ông Peskov cho biết, Moscow “chỉ có thể bày tỏ tiếc nuối” về vấn đề này.

Trước đó, Nga đã nhiều lần bác bỏ thông tin can thiệp vào công việc nội bộ của Moldova.

Madagascar: CAPSAT tuyên bố kiểm soát toàn bộ quân đội, Tổng thống cảnh báo đảo chính

Đơn vị Hành chính và Kỹ thuật (CAPSAT) hôm 12/10 tuyên bố, họ đang kiểm soát toàn bộ quân đội Madagascar và ủng hộ người biểu tình phản đối chính phủ của Tổng thống Andry Rajoelina.

“Từ giờ trở đi, mọi mệnh lệnh cho quân đội Madagascar, dù là lục quân, không quân hay hải quân, đều xuất phát từ Bộ chỉ huy CAPSAT”, các sĩ quan của CAPSAT nói trong một đoạn video.

Theo DW, CAPSAT là lực lượng tinh nhuệ và có ảnh hưởng lớn ở Madagascar (đảo quốc ở Ấn Độ Dương). Lực lượng này từng giúp Tổng thống Andry Rajoelina nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2009.

Tuy nhiên, trong tuyên bố hôm 12/10, CAPSAT kêu gọi các lực lượng khác bất tuân chính phủ và ủng hộ cuộc biểu tình do thanh thiếu niên dẫn đầu ở thủ đô Antananarivo

Hôm 12/10, Tổng thống Rajoelina cho biết, đang có âm mưu đảo chính ở Madagascar.

“Tôi muốn thông báo với người dân và cộng đồng quốc tế rằng, đang có âm mưu chiếm đoạt quyền lực bất hợp pháp bằng vũ lực, trái với hiến pháp và các nguyên tắc dân chủ. Đối thoại là con đường duy nhất cho cuộc khủng hoảng mà Madagascar đang đối mặt, tôi kêu gọi mọi người đoàn kết”, ông Rajoelina nói.