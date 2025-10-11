Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
[Podcast]: Thảm họa vỡ đập kinh hoàng nhất ở Trung Quốc, đáng sợ hơn cả vụ Chernobyl 
[Podcast]: Thảm họa vỡ đập kinh hoàng nhất ở Trung Quốc, đáng sợ hơn cả vụ Chernobyl 

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Trong chương trình "Top 10 thảm họa do lỗi kỹ thuật của con người trong lịch sử thế giới" do kênh Discovery của Mỹ phát sóng năm 2005, sự cố vỡ đập ở Trung Quốc năm 1975 được coi là thảm họa nhân tạo khủng khiếp nhất trong lịch sử thế giới. Thảm họa này thậm chí còn được đánh giá là đáng sợ hơn cả vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine năm 1986 hay Thảm họa Bhopal ở Ấn Độ năm 1984.

11/10/2025 04:50 AM (GMT+7)
Theo Nguyễn Thái - (t/h)
