Ukraine triển khai 'song sát' Neptune - Flamingo tấn công lãnh thổ Nga

Phát biểu trước báo giới vào hôm thứ Năm (9/10), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Tuần trước chúng tôi đã sử dụng kết hợp tên lửa Neptune và Flamingo. Các bạn có thể tự phân tích kết quả. Chúng tôi không nói rằng cặp tên lửa này đã được triển khai trên quy mô lớn; chỉ đơn giản là chúng đang được sử dụng và chúng tôi đã thấy những kết quả hữu hình đầu tiên của loại vũ khí đặc biệt này".

Tên lửa Neptune (trái) và tên lửa Flamigo (phải).

Bình luận về các cuộc tấn công đáp trả vào sâu lãnh thổ Nga, Tổng thống Zelensky cho biết tình hình "đang có những bước tiến tích cực".

"Đây là tín hiệu tích cực bởi vì trước đây những vụ tấn công như vậy chỉ diễn ra đơn lẻ", ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Ukraine, diễn biến tích cực thứ hai là việc máy bay không người lái lai tên lửa Ruta đã tấn công thành công một tháp hải quân của Nga ở khoảng cách hơn 250km, cho thấy khả năng mở rộng tầm hoạt động của loại vũ khí mới này.

Giới quan sát nhận định, sự xuất hiện của loạt vũ khí mới và chiến thuật kết hợp Neptune - Flamingo cho thấy Ukraine đang từng bước nâng cấp năng lực tấn công tầm xa, hướng tới chiến lược răn đe linh hoạt hơn trước các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, đồng thời khẳng định vị thế của ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.

Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine được đánh giá là vũ khí tầm xa có sức công phá lớn, với tầm bay hơn 3.000 km và khả năng duy trì độ cao chỉ khoảng 50 m so với mặt đất, giúp tránh bị radar đối phương phát hiện. Loại tên lửa này mang theo đầu đạn nặng tới 1.150 kg, đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng cho các mục tiêu chiến lược.

Trong khi đó, phiên bản mới nhất của dòng Neptune – RK-360L – được trang bị đầu đạn 260 kg và có tầm bắn 1.000 km, gấp 3,5 lần so với biến thể chống hạm R-360 ban đầu (tầm bắn 280 km). Sự nâng cấp này giúp Neptune mở rộng đáng kể phạm vi tấn công, đồng thời tăng cường khả năng răn đe tầm xa của Ukraine.