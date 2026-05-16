Tình báo Ukraine: Nga chuẩn bị đòn tấn công vào 20 “trung tâm ra quyết định” tại Kiev, kể cả văn phòng tổng thống

Ảnh từ tài khoản mạng xã hội của ông Zelensky với chú thích một công trình kiên cố ở trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine. Ảnh: UP.

Sau cuộc gặp với các lãnh đạo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng (GUR), Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine và Cơ quan An ninh Ukraine ngày hôm nay 14/5, ông Zelensky cho biết: "Các chuyên gia của GUR thuộc Bộ Quốc phòng đã thu được các tài liệu cho thấy người Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mới vào Ukraine, đặc biệt là, theo như họ chỉ ra, nhằm vào các "trung tâm ra quyết định". Trong số đó, cụ thể là gần hai chục trung tâm chính trị và điểm quân sự".

Ông Zelensky tuyên bố ý chí chiến đấu vì độc lập và nhà nước độc lập của người dân Ukraine sẽ bảo vệ đất nước của họ.

Kèm theo bài đăng trên mạng xã hội của tổng thống là hình ảnh vệ tinh, dường như do tình báo từ các văn phòng quân sự Nga thu được. Chúng cho thấy tọa độ và dữ liệu về một số công trình, bao gồm "văn phòng tổng thống Ukraine", dinh thự của tổng thống (biệt thự nhà nước) và các khu vực được bảo vệ dưới lòng đất ở trung tâm Kiev. Các hình ảnh được chụp ngày 6 tháng 5.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng người dân Ukraine không thể bị đánh bại.

"Nga cần chấm dứt chiến tranh và đàm phán một nền hòa bình tử tế, chứ không phải tìm thêm cách để đe dọa Ukraine. Cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ!" - ông viết.

Trong hai ngày 13 và 14/5, Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn vào Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, Nga đã phóng 1.567 máy bay không người lái và 56 tên lửa các loại. Tổng thống Zelensky nhận định rằng tỷ lệ bắn hạ máy bay đối phương khá cao, nhưng cần phải tăng cường hơn nữa khả năng phòng không.

Tình báo quân sự cảnh báo hôm 13/5 rằng Nga đã phát động một cuộc tấn công đường không phối hợp mới nhằm vào Ukraine, và cuộc tấn công này có thể kéo dài .