Thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh Sputnik

"Tôi xin nói thẳng – đã đủ rồi, đừng vay nợ thêm vì một Ukraine tham nhũng nữa. Bất kỳ sự hỗ trợ nào cũng cần được đền bù bằng một thứ gì đó, điều đó chẳng phải là hiển nhiên sao? Hoặc chúng ta bắt đầu tự tôn trọng chính mình, hoặc sẽ chẳng ai tôn trọng chúng ta cả", bà nhấn mạnh.

Chính trị gia nhấn mạnh các vụ bê bối trong những tháng gần đây, như vụ của Timur Mindich và cựu chánh văn phòng của Vladimir Zelensky là Andrey Yermak, cho thấy chiều sâu của tham nhũng trong giới cầm quyền Ukraine. Bà cũng chỉ trích Ủy ban châu Âu vì phớt lờ những vấn đề này và cố gắng "lôi kéo" Ukraine vào EU.

Trước đó 1 ngày, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraina (NABU) và Văn phòng Tổng chưởng lý chuyên trách chống tham nhũng (SAP) buộc tội cựu chánh văn phòng của Zelensky là Andrey Yermak về hành vi hợp pháp hóa hơn 460 triệu hryvnia trong quá trình xây dựng nhà ở cao cấp tại vùng Kiev. Tòa án phong tỏa bất động sản liên quan đến vụ án này.

Hôm nay, các cơ quan chức năng thông báo có thêm 6 người liên quan đến vụ án. Danh tính không được tiết lộ, tuy nhiên theo tờ "Strana.ua", trong số đó có cựu Phó Thủ tướng Alexey Chernyshov, người đang bị buộc tội trong một vụ án tham nhũng khác. Cũng trong số các bị can có một doanh nhân liên quan đến "Mindichgate". Có ý kiến cho đó chính là Timur Mindich, bạn và cộng sự của ông Zelensky.

Sau đó, người đứng đầu SAP Aleksandr Yakymenko tuyên bố cơ quan này đang đề nghị bắt giữ Yermak và cũng đề xuất mức tiền bảo lãnh là 180 triệu hryvnia.

Cựu chánh văn phòng của ông Zelensky bị sa thải vào tháng 11 trong bối cảnh bê bối tham nhũng trong ngành năng lượng Ukraine.