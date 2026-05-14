Ukraine tung vũ khí mới để cứu khí tài NATO trước đòn kết liễu của Nga

Theo thông tin do công ty Inguar Defence công bố ngày 11/5, Inguar-4 là xe cứu hộ và sửa chữa bọc thép (ARRV) do Ukraine tự phát triển, có khả năng kéo các phương tiện nặng tới 30 tấn. Trong các cuộc thử nghiệm thực địa, chiếc xe đã thành công kéo một xe bọc thép Inguar-3 bằng hệ thống cứu hộ thủy lực phía sau.

Xe cứu hộ bọc thép Inguar-4 6x6 có thể di tản nhiều loại xe bọc thép hiện đang được Ukraine sử dụng. (Nguồn: ID)

Sự xuất hiện của Inguar-4 phản ánh một vấn đề lớn mà quân đội Ukraine đang đối mặt: rất nhiều xe bọc thép bị hư hỏng có thể sửa chữa được, nhưng lại bị phá hủy hoàn toàn vì không thể sơ tán kịp thời khỏi khu vực giao tranh. Trong môi trường chiến sự hiện đại, nơi UAV FPV và pháo binh hoạt động liên tục, chỉ cần chậm vài phút cũng đủ khiến một phương tiện trị giá hàng trăm nghìn USD biến thành đống sắt vụn.

Khác với nhiều mẫu xe bọc thép thời chiến trước đây của Ukraine vốn cải tiến từ xe dân sự như Ford, Toyota hay MAN, Inguar-4 được thiết kế ngay từ đầu cho môi trường chiến đấu cường độ cao. Xe sử dụng khung gầm quân sự chuyên dụng với cấu trúc mô-đun, giúp sửa chữa nhanh hơn sau khi trúng mìn hoặc bị hư hại trên chiến trường.

Khung gầm của Inguar-4 được phát triển từ dòng Inguar-3 nhưng bổ sung thêm trục thứ ba cùng hệ thống treo độc lập trên toàn bộ các bánh xe. Thiết kế này giúp xe ổn định hơn khi kéo tải nặng và tăng khả năng cơ động trên địa hình gồ ghề.

Xe còn được trang bị hệ thống bơm lốp trung tâm, khóa vi sai trước, sau và giữa các trục để tăng khả năng vượt địa hình. Ngoài vai trò cứu hộ, nền tảng này còn được thiết kế để có thể lắp thêm cần cẩu, hệ thống tác chiến điện tử hoặc các module nhiệm vụ khác trong tương lai.

Theo Inguar Defence, Inguar-4 có thể hỗ trợ kéo nhiều loại xe bọc thép mà Ukraine đang sử dụng, bao gồm M113, MaxxPro, Kirpi, Roshel Senator, Kozak, Novator và chính dòng Inguar-3 nội địa. Đây là điều đặc biệt quan trọng bởi sau năm 2022, quân đội Ukraine đã tiếp nhận lượng lớn khí tài từ nhiều quốc gia khác nhau, khiến việc chuẩn hóa công tác cứu hộ và sửa chữa trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Một trong những ưu tiên lớn nhất của dự án là tăng khả năng sống sót cho kíp lái. Xe sử dụng giáp thép kết hợp thép Armox, khoảng cách không khí và các lớp nhôm dày, với tổng độ dày giáp ở một số khu vực lên tới 30 mm. Dòng xe Inguar được cho là đạt tiêu chuẩn bảo vệ STANAG 4569 Cấp độ 3.

Bên trong xe, Ukraine tích hợp ghế chống nổ, hệ thống chữa cháy độc lập cho khoang động cơ và khoang lái, kính chống đạn có sưởi, cùng vật liệu nội thất chống cháy. Các đường ống nhựa cũng được thay bằng kim loại nhằm giảm nguy cơ bốc cháy sau khi trúng UAV FPV hoặc mảnh đạn.

Theo công ty sản xuất, khoảng 60% khung gầm và hệ thống treo của Inguar-4 đã được nội địa hóa tại Ukraine. Tuy nhiên, động cơ, hộp số và một số linh kiện điện tử quan trọng vẫn phải nhập khẩu do Kiev chưa có đủ năng lực sản xuất hệ truyền động hạng nặng quy mô lớn.

Phiên bản Inguar-3 hiện có giá khoảng 430.000 USD mỗi chiếc, trong khi khung gầm cơ bản của Inguar-4 được ước tính gần 500.000 USD. Các phiên bản cứu hộ đầy đủ trang bị cần cẩu và hệ thống kéo thủy lực sẽ có giá cao hơn đáng kể.

Ukraine cho rằng mức giá này vẫn thấp hơn nhiều so với các xe bọc thép cùng loại của NATO, thường vượt ngưỡng 600.000 euro. Trong tương lai, Inguar-4 không chỉ đóng vai trò xe cứu hộ mà còn có thể phát triển thành xe mang vũ khí, xe kéo chiến thuật hoặc nền tảng chống UAV.