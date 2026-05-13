Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh RIA

"Chúng ta đang nói đến hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người quan tâm," ông nói khi bình luận về vấn đề này.

Theo nhà ngoại giao này, nguyện vọng chuyển đến Nga của người Ukraine vẫn khá ổn định. Tuy nhiên, công dân Ukraine khi đến Nga phải trải qua một quy trình kiểm tra đặc biệt, nhà ngoại giao nhấn mạnh.

Vào tháng Hai, Tổng lãnh sự Nga tại New York, Alexei Markov, đã nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng người Ukraine tại Mỹ rất quan tâm đến chương trình tái định cư đồng hương tại Nga, và số lượng yêu cầu thông tin về chủ đề này đã "tăng lên theo cấp số nhân".

Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Putin đã sửa đổi chương trình nhà nước hỗ trợ tái định cư tự nguyện cho những người đồng hương đang sinh sống ở nước ngoài. Giờ đây, trình độ tiếng Nga có thể được xác nhận bằng một tài liệu chứng nhận việc học tập nhận được bên ngoài nước Nga tại một chi nhánh của trường đại học thuộc thẩm quyền của Nga hoặc liên doanh Nga-nước ngoài, với điều kiện việc giảng dạy được thực hiện bằng tiếng Nga.

Những người đồng hương sinh ra và từng cư trú tại các vùng lãnh thổ mới nay cũng đủ điều kiện tham gia chương trình. Các vùng lãnh thổ hiện có quyền cung cấp hỗ trợ tài chính và xã hội cho người tham gia và các thành viên gia đình của họ theo các chương trình tái định cư khu vực. Ví dụ, hỗ trợ về nhà ở hoặc đào tạo nghề.