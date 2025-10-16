Ông Zelensky sắp gặp ông Donald Trump, Nga phóng hơn 300 drone, 37 tên lửa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên mạng xã hội X: "Nga đã phóng hơn 300 máy bay không người lái và 37 tên lửa, trong đó một số lượng đáng kể là tên lửa đạn đạo, vào Ukraine. Mùa thu năm nay, Nga đang tận dụng từng ngày để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng ta".

Ông Zelensky xác nhận đợt không kích nhắm vào các khu vực Poltava, Kharkiv, Sumy, Vinnytsia và Chernihiv.

Theo tờ The Kyiv Independent, các cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 5 giờ 20 phút ngày 16-10 (giờ địa phương) sau khi máy bay ném bom MiG-31 cất cánh từ nhiều sân bay ở Nga.

Ngay sau đó, các vụ nổ đã làm rung chuyển nhiều thành phố của Ukraine, bao gồm Kharkiv và Izium (tỉnh Kharkiv), Kropyvnytskyi (tỉnh Kirovohrad) và Poltava (tỉnh Poltava).

Tại tỉnh Chernihiv, Thống đốc Dmytro Bryzhynskyi cho biết cuộc tấn công nhắm vào một doanh nghiệp trong thành phố cùng tên. Ông Vyacheslav Chaus, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh, cho biết một máy bay không người lái đã tấn công một tòa nhà ở thị trấn Nizhyn.

Tòa nhà bốc cháy trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại thị trấn Nizhyn, tỉnh Chernihiv - Ukraine, ngày 16-10. Ảnh: ABC News

Tập đoàn DTEK, nhà cung cấp năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, thông báo rằng các cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào một cơ sở khí đốt tự nhiên ở tỉnh Poltava. Tình trạng cắt điện khẩn cấp đang được áp dụng tại tỉnh Dnipropetrovsk.

Theo ABC News, đợt tấn công cũng nhắm vào một bộ phận của Cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine ở khu vực Kharkiv, làm nhiều người bị thương.

Tổng thống Zelensky cho biết nỗ lực phục hồi và các dịch vụ khẩn cấp đang được triển khai tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Đợt tấn công trên xảy ra trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 17-10. Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về khả năng tấn công tầm xa, nhu cầu phòng không của Ukraine và khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev.

Nga nhiều lần cảnh báo việc Mỹ cấp tên lửa Tomahawk sẽ là động thái leo thang nghiêm trọng và Moscow sẽ đáp trả mạnh.

Moscow đang tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trước thềm mùa đông, gây ra tình trạng mất điện và thiệt hại nặng nề cho các cơ sở quan trọng khi thời tiết ngày càng xấu đi.

Một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Kiev ngày 10-10 đã làm hư hại một nhà máy nhiệt điện, khiến hàng trăm ngàn hộ gia đình mất điện.

Ngày 16-10, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh phương Tây cần tiếp tục "gây áp lực" lên Tổng thống Nga Vladimir Putin, bao gồm cả các lệnh trừng phạt và cung cấp khả năng tấn công tầm xa cho quân đội Ukraine nhằm tấn công các mục tiêu sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Zelenskyy khẳng định các quyết định mạnh mẽ từ Mỹ, châu Âu và các đối tác là cần thiết để giúp Ukraine kết thúc xung đột. Ông nhấn mạnh sự thành công của Ukraine phụ thuộc trực tiếp vào sức mạnh của những đối tác này.