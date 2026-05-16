Nhiều thông tin về xe xăng và xe điện tại Hà Nội: Người dân cần lưu ý tránh nhầm lẫn

Hiện nay, nhiều người dân tại Hà Nội đang tỏ ra hoang mang khi liên tiếp xuất hiện các thông tin liên quan xe xăng, xe điện, vùng phát thải thấp và lộ trình chuyển đổi phương tiện. Đáng chú ý, không ít người đang nhầm lẫn giữa các mốc thời gian và phạm vi áp dụng của các dự thảo khi có thông tin đề cập việc hạn chế phương tiện từ năm 2026 tại một số khu vực trung tâm, trong khi nhiều nội dung khác lại liên quan lộ trình chuyển đổi đến năm 2030 trên toàn thành phố.

Thực tế, các thông tin đang được quan tâm thuộc hai dự thảo khác nhau, với mục tiêu, đối tượng áp dụng và lộ trình riêng biệt.

Dự thảo thứ nhất là Nghị quyết về chính sách, biện pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn Hà Nội. Nội dung chính của dự thảo này là xây dựng lộ trình chuyển đổi phương tiện từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện hoặc phương tiện xanh trên toàn thành phố.

Theo dự thảo, nhóm bị tác động sớm nhất là taxi, xe hợp đồng chở khách dưới 9 chỗ và xe máy kinh doanh vận tải công nghệ.

Cụ thể, từ ngày 1/7/2026, toàn bộ xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ sử dụng để thay thế hoặc đầu tư mới phải là phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Từ ngày 1/1/2028, taxi và xe hợp đồng đang hoạt động phải bảo đảm tối thiểu 50% phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Đến ngày 1/1/2030, tỷ lệ này phải đạt 100%, đồng nghĩa toàn bộ taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ tại Hà Nội phải hoàn tất chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Đối với xe máy công nghệ, dự thảo đưa ra lộ trình chuyển đổi riêng. Từ ngày 1/1/2027, tối thiểu 20% số xe phải là phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Đến ngày 1/1/2028 phải đạt tối thiểu 50% và hoàn thành 100% trước ngày 1/1/2030.

Ngoài lộ trình chuyển đổi, dự thảo còn đề xuất các chính sách hỗ trợ người dân đổi phương tiện như hỗ trợ trực tiếp bằng tiền khi chuyển từ xe xăng sang xe điện, hỗ trợ lệ phí trước bạ, vay ưu đãi hoặc phát triển hệ thống trạm sạc.

Bản đồ đề xuất khu vực thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội.

Trong khi đó, một nội dung khác lại nằm trong Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 Hà Nội. Đây là đề án tập trung vào việc kiểm soát khí thải và tổ chức giao thông tại một số khu vực trung tâm, không áp dụng toàn thành phố ngay từ đầu.

Theo đề xuất, giai đoạn 1 từ ngày 1/7/2026 đến hết năm 2026 sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi phường Hoàn Kiếm, chủ yếu thuộc khu vực phố cổ.

Giai đoạn 2 từ ngày 1/1/2027 đến hết năm 2027 sẽ mở rộng phạm vi sang phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Giai đoạn 3 từ năm 2028 đến hết năm 2029 sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực vành đai 1, gồm 9 phường trung tâm Hà Nội.

Đề án này nêu định hướng từng bước hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong vùng phát thải thấp, ưu tiên xe điện, giao thông công cộng và phương tiện xanh. Tuy nhiên, nội dung hiện chưa đồng nghĩa với việc cấm toàn bộ xe xăng trên toàn địa bàn Hà Nội từ năm 2026.

Như vậy, dự thảo về chuyển đổi phương tiện xanh chủ yếu tác động tới taxi, xe hợp đồng và xe máy công nghệ trên toàn thành phố theo lộ trình nhiều năm. Trong khi đó, Đề án vùng phát thải thấp lại là phương án thí điểm kiểm soát khí thải theo từng khu vực cụ thể trong vành đai 1. Đây là hai nội dung khác nhau nên người dân cần theo dõi kỹ để tránh hiểu nhầm.