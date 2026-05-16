Thông tin mới nhất về đợt mưa dông do không khí lạnh ở miền Bắc và thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thông tin mới nhất về đợt mưa dông ở miền Bắc

Miền Bắc xuất hiện mưa dông từ chiều tối nay, dứt nắng nóng. Ảnh: SKĐS

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55-60%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Từ ngày 17/5 nắng nóng kết thúc ở các khu vực này.

Trong ngày và đêm nay (16/5), khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong chiều và đêm nay (16/5), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong chiều tối và tối nay (16/5), từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-25mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thời tiết khu vực Hà Nội và các vùng trên cả nước 10 ngày tới

Biểu đồ nhiệt trong 10 ngày tới ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cập nhật vào 16 giờ ngày 15/5. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm 17/5 đến ngày 25/5. Theo đó, trong giai đoạn này, miền Bắc có nhiều ngày mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Bắc Bộ từ đêm 17/5 - 22/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng thời kỳ từ 19/5 - 21/5 khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 23/5, Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ đêm 17/5 - 20/5, có mưa rào và dông rải rác. Mưa tập trung vào chiều và tối. Từ khoảng ngày 21/5, khu vực nêu trên có nắng nóng cục bộ, từ ngày 22/5 - 23/5 khả năng có nắng nóng diện rộng trở lại.

Các khu vực khác trong thời kỳ từ đêm 17/5 đến ngày 25/5, dự báo có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.