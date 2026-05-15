Ông Trump rời Bắc Kinh mang theo món quà đặc biệt của ông Tập Cận Bình

Ông Trump trên máy bay Air Force One trước khi cất cánh rời Bắc Kinh. Ảnh: CNN.

Hạt giống hoa hồng

Chiều thứ Sáu 15/5 theo giờ địa phương, chuyên cơ Air Force One đã cất cánh từ sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung đã thể hiện mối quan hệ cá nhân tốt đẹp. Trước khi rời Bắc Kinh, ông Tập đã cùng ông Trump gặp gỡ ở Trung Nam Hải - nơi được ví như Nhà Trắng của Trung Quốc.

Sau cuộc thảo luận riêng kéo dài khoảng 10 phút, diễn ra kín đáo, không có sự hiện diện của báo chí , ông Trump và ông Tập đã cùng nhau dạo bước trong khu vườn của Trung Nam Hải.

Ông Trump trầm trồ khen ngợi những bông hồng. Ông Tập Cận Bình nói ông đang gửi hạt giống hoa hồng cho ông Trump, và cho biết ông chọn địa điểm này để bày tỏ lòng biết ơn vì ông Trump đã tiếp đón ông ở Florida.

“Đây là những bông hồng đẹp nhất mà mọi người từng thấy” - ông Trump nói.

Khi được một phóng viên hỏi liệu ông có thích chuyến thăm này không, ông giơ ngón tay cái lên. Hai người đi qua một hành lang có mái che với những cột và mái vòm màu xanh lá cây được vẽ hình chim và cảnh núi non truyền thống của Trung Quốc hướng đến một quảng trường nhỏ, nơi họ chụp ảnh lưu niệm.

Sau đó, ông Trump và ông Tập ngồi trong một gian nhà trang trí công phu, nơi ông Tập nói về lịch sử của Trung Nam Hải thông qua người phiên dịch. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng có mặt.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về tuổi đời của những cây cổ thụ ở Trung Nam Hải, nơi từng là một khu vườn hoàng gia.

“Tất cả những cây ở đây đều khoảng 200 đến 300 năm tuổi. Và cây lớn ở phía sau thì khoảng 400 năm tuổi” - ông Tập Cận Bình nói qua người phiên dịch.

Sau đó, trong lúc đi dạo, ông Trump nhận xét với ông Tập: "Nơi này đẹp đấy. Tôi thích. Tôi có thể quen với cuộc sống ở đây".

Thỏa thuận quan trọng

Trung Quốc và Mỹ đã đạt được những thỏa thuận quan trọng sau các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh - ông Trump thông báo.

"Hai bên đã đạt được một số thỏa thuận quan trọng, ký kết một số hợp đồng và giải quyết nhiều vấn đề, mang lại lợi ích to lớn cho cả hai nước và toàn thế giới" - ông nhận xét sau cuộc đi dạo cùng ông Tập ở Trung Nam Hải.

Người đứng đầu Nhà Trắng làm rõ rằng điều này bao gồm cả các thỏa thuận thương mại. Ông khẳng định rằng quan hệ giữa hai nước vô cùng quan trọng và sẽ tiếp tục được cải thiện.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi Washington thực hiện các thỏa thuận: "Chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận về việc duy trì quan hệ thương mại và kinh tế ổn định, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, cũng như giải quyết thỏa đáng các vấn đề cùng quan tâm"- nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết.

Ông cũng khẳng định rằng các cuộc đàm phán sẽ góp phần phát triển sự hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc thêm lòng tin giữa Mỹ và Trung Quốc.

Nhưng các nhà quan sát cho biết, bất chấp mối quan hệ cá nhân tốt đẹp, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn vô cùng căng thẳng trên nhiều vấn đề, từ cạnh tranh thương mại và công nghệ đến an ninh quốc gia và cuộc chiến tranh với Iran.