Sân vận động quy mô hàng đầu thế giới dần thành hình ở Hà Nội

Sân vận động Hùng Vương là hạng mục trọng điểm của Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, được thiết kế với mái che di động, vật liệu thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng. Công trình được khởi công ngày 19/12/2025, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 925.600 tỷ đồng.

Sân vận động lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng chim Lạc, hướng tới tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa quy mô lớn.

Sân vận động nằm trong phân khu B, rộng hơn 3.118 ha, trải dài trên địa bàn các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa của Hà Nội.

Tại nhiều vị trí, công nhân đang khẩn trương triển khai các hạng mục đào đắp, hạ cốt nền. Nhiều mũi thi công được đồng loạt triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ ngay từ giai đoạn đầu.

Sân vận động Hùng Vương rộng khoảng 73,3 ha với sức chứa 135.000 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn quốc tế. Nếu hoàn thành đúng quy mô, đây sẽ là một trong những sân vận động lớn nhất thế giới.

Trên công trường rộng hàng chục ha, nhiều cụm móng và cọc bêtông đã dần lộ diện.

Một hạng mục khán đài đã bắt đầu lộ rõ các bậc ngồi sau thời gian thi công.

Công trình dự kiến hoàn thành năm 2028, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của thể thao Việt Nam.

Ngoài sân vận động Hùng Vương, phân khu B của Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội còn có nhiều hạng mục quy mô lớn như Cung thể thao dưới nước Global Aquatic Arena, Tháp Thể thao Việt Nam và siêu đấu trường thể thao điện tử E-Sports Arena.

Máy xúc, máy ủi hoạt động hết công suất để đào đất và hạ cốt nền, san phẳng mặt bằng.

Đại công trường với hàng nghìn máy móc, thiết bị hoạt động liên tục cho thấy quy mô lớn của dự án.

Phần lớn khu đất trước đây là đất nông nghiệp, đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và chi trả đền bù cho người dân. Các hạng mục đào đắp, san lấp đang được đẩy nhanh để phục vụ tiến độ thi công toàn dự án.

Các dự án hạ tầng và hệ thống đường kết nối cũng được đẩy nhanh tiến độ thi công để đồng bộ, phục vụ toàn bộ công trình.

Các hạng mục khác của Khu đô thị Thể thao Olympic đặt mục tiêu hoàn tất vào khoảng năm 2035.