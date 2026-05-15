Loạt tuyên bố của ông Donald Trump sau hội đàm với ông Tập Cận Bình

Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh vào hôm 14-5. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2017.

Theo đài RT, các quan chức Mỹ đã tìm cách thuyết phục Trung Quốc gây sức ép buộc Iran chấp nhận các điều khoản hòa bình của Mỹ và mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Trước đó, Tehran đã đóng cửa eo biển này đối với "tàu thuyền của kẻ thù" nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Ông Donald Trump tại cuộc hội đàm. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump chia sẻ với kênh Fox News: "Ông ấy nói rằng sẽ không cung cấp trang thiết bị quân sự. Đó là một tuyên bố lớn". Ông cũng cho biết Trung Quốc muốn eo biển Hormuz tiếp tục mở cửa vì nước này đang nhập khẩu dầu từ khu vực đó.

Phát biểu trên đài NBC News, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết phía Trung Quốc khẳng định họ không ủng hộ việc quân sự hóa eo biển Hormuz. Ông cũng nói thêm Bắc Kinh không đồng tình với việc Iran thu phí đối với các tàu thuyền qua lại tuyến đường thủy này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chia sẻ với CNBC Trung Quốc sẽ âm thầm nỗ lực ở hậu trường để giúp khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển.

Truyền thông Iran hôm 14-5 đưa tin một số tàu của Trung Quốc đã được phép đi qua eo biển này. Các quan chức Iran cũng khẳng định tàu thương mại từ các quốc gia thân thiện có thể đi qua với điều kiện phải tuân thủ các chỉ dẫn của quân đội nước này. Về phía Mỹ, nước này vẫn đang duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Trong một đoạn video được phát sóng hôm 14-5, Tổng thống Donald Trump chia sẻ với Fox News rằng Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay Boeing.

Trước đó, các nhà phân tích kỳ vọng một đơn đặt hàng lớn dành cho Boeing sẽ được chốt sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Donald Trump. Thị trường thậm chí mong đợi một con số lớn hơn, trong đó Tập đoàn tài chính Jefferies từng ước tính đơn hàng có thể lên tới 500 chiếc.

Gần một thập kỷ qua, nhà sản xuất máy bay Mỹ chưa giành được bất kỳ đơn hàng lớn nào từ Trung Quốc trong khi quốc gia này vẫn liên tục mua sắm từ đối thủ chính của Boeing là Airbus.

Ông Donald Trump không nêu rõ Trung Quốc sẽ mua dòng máy bay nào của Boeing, dù các chuyên gia phân tích dự đoán đơn hàng tiềm năng này có thể bao gồm hàng trăm chiếc 737 Max – dòng máy bay bán chạy nhất của hãng.