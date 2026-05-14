Giữa căng thẳng, EU nhập khẩu lượng khí đốt hóa lỏng kỷ lục từ Nga

Theo một nghiên cứu được Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA) công bố ngày 13/5, các nước EU đã nhập khẩu khoảng 6,9 tỷ mét khối khí đốt của Nga trong quý 1/2026, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra tháng 2/2022, Moscow Times đưa tin.

Một tàu vận tải của Nga đang nạp LNG tại cảng. Ảnh: GettyImages

EU giảm mạnh việc nhập khẩu khí đốt của Nga qua đường ống kể từ năm 2022. Khối này cũng cam kết chấm dứt toàn bộ hoạt động nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga vào cuối năm 2027. Tuy nhiên, một số quốc gia EU, bao gồm Bỉ, Pháp và Tây Ban Nha, vẫn tiếp tục mua khí LNG của Nga được vận chuyển bằng tàu biển.

Dữ liệu của IEEFA cũng cho thấy, do tình hình bất ổn tại Trung Đông, EU đã tăng tốc nhập khẩu LNG của Nga trong tháng 4/2026, với mức tăng khoảng 17% so với cùng kỳ. Nga hiện vẫn giữ vị trí là nhà cung cấp LNG lớn thứ hai của EU, chiếm khoảng 14% thị phần.

Trong nỗ lực thực hiện cam kết giảm phụ thuộc vào Nga, EU cũng đang tăng nhập LNG từ Mỹ. Khối lượng LNG mà EU nhập khẩu từ Mỹ tăng 3 lần trong giai đoạn 2021-2025. Riêng quý đầu năm 2026, EU tăng nhập LNG từ Mỹ thêm 27% so với cùng kỳ.

Các nhà phân tích tại IEEFA dự đoán Mỹ sẽ trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của EU trong năm nay và có thể chiếm 80% tổng lượng nhập khẩu LNG vào năm 2028, dù khí đốt của Mỹ vận chuyển bằng tàu có giá khá đắt.

Ana Maria Jaller-Makarewicz, nhà phân tích năng lượng hàng đầu tại IEEFA, đánh giá, "châu Âu chuyển từ khí đốt đường ống sang LNG nhằm đảm bảo an ninh nguồn cung và đa dạng hóa nguồn cung. Tuy nhiên, những gián đoạn do tình hình Trung Đông và sự phụ thuộc quá mức vào LNG của Mỹ cho thấy 2 mục tiêu trên đều chưa đạt được".

Theo vị chuyên gia, "LNG trở thành điểm yếu chí mạng trong chiến lược an ninh năng lượng của châu Âu, khiến lục địa này dễ bị tổn thương trước giá khí đốt cao và các hình thức gián đoạn nguồn cung mới".