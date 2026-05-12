Nga tập kích Ukraine dữ dội, nổ lớn ở Kiev

Một phương tiện bị thiêu trụi trong cuộc tập kích nhắm vào Kharkov (Ukraine) đêm 12/5. Ảnh: PravdaUkraine

PravdaUkraine dẫn thông báo của không quân Ukraine cho biết, ngay sau khi lệnh ngừng bắn 3 ngày giữa Nga-Ukraine theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc, Nga từ đêm 12/5 (giờ địa phương) đã mở cuộc tập kích quy mô lớn bằng 216 UAV nhắm vào các mục tiêu ở Ukraine.

"Tính đến 9h30 (13h30, giờ Hà Nội) lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 192 UAV của đối phương, bao gồm các mẫu Shahed, Gerbera, Italmas và UAV mồi bẫy Parody trên bầu trời các khu vực phía Bắc, Trung, Nam và khu vực miền Đông đất nước", không quân Ukraine nêu.

Theo không quân Ukraine, 25 UAV còn lại lọt lưới phòng không đã đánh trúng 10 mục tiêu dưới mặt đất, trong khi mảnh vỡ UAV bị đánh chặn rơi xuống 5 khu vực.

Truyền thông Ukraine cho biết, các tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Kiev và nhiều thành phố. Tại Dnipro, một nhà ga đường sắt bị tập kích, khiến một đoàn tàu bị hư hại. Tại tỉnh Mykolaiv phía Nam Ukraine, một nhà máy điện bị tập kích khiến nguồn điện bị gián đoạn.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận trong số các mục tiêu bị tấn công có cơ sở hạ tầng năng lượng và một số cơ sở dân sự. Ông Zelensky tuyên bố Kiev sẽ có hành động tương xứng để đáp trả và rằng Moskva cần "thực hiện bước đi hướng tới ngừng bắn thực sự lâu dài".

Nga chưa bình luận về tuyên bố của Ukraine. Nga tuần trước tuyên bố ngừng bắn đơn phương ở Ukraine từ ngày 8 đến rạng sáng 10/5 và yêu cầu Ukraine "noi gương". Tổng thống Mỹ Trump sau đó thông báo Nga-Ukraine đã nhất trí với ông về việc ngừng bắn trong 3 ngày, từ 9/5 đến hết 11/5.