Cựu quan chức nói ông Zelensky 'từng sẵn sàng từ bỏ Donbass'

"Tôi đã nói chuyện với những người đại diện cho Ukraine tại các cuộc đàm phán Istanbul năm 2022. Họ giải thích chi tiết rằng họ đã đồng ý với mọi thứ. Hơn nữa, điều rất quan trọng là họ nói Tổng thống từng sẵn sàng từ bỏ Donbass", Yuliia Mendel, cựu thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói trong chương trình podcast của Tucker Carlson phát sóng ngày 11/5.

Cựu thư ký báo chí của ông Zelensky giai đoạn 2019-2021 không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố này, cũng không nêu danh tính những nguồn tin mà cô đề cập.

Trong cuộc phỏng vấn, Mendel nói thêm rằng sự hỗ trợ hợp lý nhất dành cho Ukraine vào thời điểm này là thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình. Cô chỉ trích Tổng thống Zelensky thể hiện hình ảnh ôn hòa trước công chúng nhưng cư xử "hiếu chiến" ở hậu trường.

Yuliia Mendel tham gia chương trình podcast của nhà bình luận chính trị Mỹ Tucker Carlson. Ảnh: Kyiv Post

Cô nhận định cuộc chiến đã "đánh mất ý nghĩa" đối với người Ukraine, lập luận rằng nếu mục tiêu là gia nhập NATO thì Kiev không có cơ hội, còn nếu nhằm giành lại lãnh thổ thì Ukraine vẫn đang thất thế.

Cuối cuộc phỏng vấn, Mendel gửi thông điệp bằng tiếng Nga đến Tổng thống Putin, kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào dân thường ở Kherson - quê hương của cô này. Cô mô tả xung đột hiện nay là "cuộc chiến không có người chiến thắng".

Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 12/5 bác bỏ tuyên bố từ Mendel và công kích uy tín của cựu thư ký báo chí.

"Cô ấy không tham gia đàm phán, không tham gia quá trình ra quyết định, từ lâu không còn am hiểu tình hình thực tế. Ai đã nói với cô ấy những thông tin này, hay liệu chúng có thực sự xảy ra hay không. Mọi thứ đều không phải đáng để bình luận nghiêm túc", một đại diện Văn phòng Tổng thống Ukraine nói.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát biểu khi phái đoàn Nga (trái) và Ukraine gặp nhau tại thành phố Istanbul, hồi cuối tháng 3/2022. Ảnh: Reuters

Vấn đề nhượng lại Donbas từng được thảo luận trong nhiều vòng đàm phán hòa bình Nga - Ukraine năm 2022, song chưa rõ liệu các bên có tiến gần đến bất kỳ thỏa thuận nào hay không.

Theo những tiết lộ trên truyền thông những năm qua, Ukraine dường như đã đề xuất giữ chính sách trung lập để đổi lấy các đảm bảo an ninh và Nga trao trả các vùng lãnh thổ bị sáp nhập.

Tuy nhiên, cũng có tài liệu dự thảo trong vòng đàm phán Istanbul đề cập khả năng Nga rút khỏi một số khu vực của Ukraine nhưng vẫn kiểm soát Crimea và vùng Donbass. Đàm phán cuối cùng đổ vỡ, giao tranh tiếp diễn, trong khi Kiev luôn phủ nhận từng đồng ý nhượng lại Donbass cho Nga.