Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của ông Trump với Iran

Trong phiên họp ngày 4/3, Thượng viện Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu về Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh (War Powers Resolution). Với tỷ lệ 47 phiếu thuận và 53 phiếu chống, nỗ lực của phe phản đối nhằm buộc Tổng thống phải có sự chấp thuận của Quốc hội trước khi tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo đã chính thức thất bại.

Các tiêm kích chuẩn bị cho chiến dịch Epic Fury trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln trước khi bị Iran tấn công. Ảnh: AP

Kết quả cuộc bỏ phiếu diễn ra chủ yếu theo đường lối đảng phái, phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ lưỡng viện Mỹ về một cuộc chiến chưa có chiến lược rút quân rõ ràng.

Đáng chú ý, có những trường hợp "vượt rào" gây bất ngờ: Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul (bang Kentucky) đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết (chống lại phe mình), trong khi Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman (bang Pennsylvania) lại bỏ phiếu bác bỏ.

Nghị quyết này vốn được xem là "phanh hãm" quan trọng, buộc các nhà lập pháp phải thể hiện quan điểm trách nhiệm trước sinh mạng của các binh sĩ Mỹ và tương lai của khu vực Trung Đông vốn đang đứng trước bờ vực sụp đổ.

Giải thích về lập trường của mình, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins (bang Maine) khẳng định việc ủng hộ quân đội lúc này là "sống còn" trước mối đe dọa từ một Iran có vũ khí hạt nhân.

Trong một tuyên bố đanh thép, bà Collins nhấn mạnh: "Chúng ta không thể dung thứ cho một Iran có vũ khí hạt nhân. Việc chính quyền Tehran theo đuổi năng lực hạt nhân, phát triển tên lửa đạn đạo và hỗ trợ các nhóm khủng bố ủy nhiệm là mối đe dọa nghiêm trọng, lâu dài đối với an ninh quốc gia của Mỹ và các đồng minh".

Việc bác bỏ nghị quyết đồng nghĩa với việc ông Donald Trump sẽ tiếp tục có "toàn quyền" điều hành chiến dịch quân sự mà không cần thông qua sự phê chuẩn từ Quốc hội cho từng đợt tấn công.