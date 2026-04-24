Iran thả thêm thủy lôi ở eo biển Hormuz, thách thức lời đe dọa của ông Trump

Mỹ đang tăng cường hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz sau khi quan chức nước này phát hiện Iran thả thêm thủy lôi tại điểm nghẽn dầu mỏ hẹp này. “Các tàu quét mìn của chúng tôi đang rà soát eo biển ngay lúc này. Tôi ra lệnh tiếp tục hoạt động này, nhưng với cường độ gấp ba lần!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh.

Hiện vẫn chưa rõ phạm vi hoạt động rà phá thủy lôi của Mỹ tại tuyến đường thủy này đến đâu, nhưng ít nhất bốn tàu chống thủy lôi được triển khai đến khu vực này.

Mỹ tăng cường hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Axios đưa tin thêm, Mỹ khẳng định Iran rải thêm thủy lôi ở eo biển Hormuz - nơi 20% lượng dầu mỏ đi qua khi eo biển này mở cửa. Tổng thống Trump cũng cho biết ông ra lệnh cho Hải quân "bắn và tiêu diệt" mọi tàu Iran khi bị bắt gặp đang cố gắng thả thủy lôi ở eo biển Hormuz.

Vấn đề rà phá bom mìn dưới nước là vấn đề lớn ở cả trong thời chiến và trong quá trình làm sạch eo biển sau Hormuz.

Theo tờ Politico, thợ lặn quân sự Anh đang chuẩn bị thực hiện hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển như một phần của nỗ lực đa quốc gia tiềm năng. Cùng với đó, các chuyên gia của hải quân Hoàng gia Anh được đào tạo về xử lý vật liệu nổ sẵn sàng triển khai với hệ thống dò tìm thủy lôi tự động.

Anh và các quốc gia châu Âu khác cũng dành nhiều tuần thảo luận về sứ mệnh liên minh rộng lớn hơn nhằm bảo vệ tuyến đường thủy và khôi phục an toàn hàng hải. Tuy nhiên những nỗ lực đó phần lớn vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn lập kế hoạch.

Cho đến nay, tàu quét mìn USS Chief và USS Pioneer nhận được lệnh rời căn cứ hải quân ở Nhật Bản để vô hiệu hóa mìn của Iran, trong khi tàu chiến ven biển USS Tulsa rời eo biển Malacca ngày 2/4.

Tuy nhiên, vị trí của 3 con tàu này vẫn chưa được cập nhật bởi hệ thống theo dõi hàng hải. Chúng đều được trang bị khả năng rà phá thủy lôi, có thể định vị và vô hiệu hóa thủy lôi của Iran.

Tàu USS Canberra, một tàu chiến ven biển khác đang ở trong Vịnh Ba Tư, nhưng chưa rõ liệu nó tiến vào eo biển Hormuz để rà phá thủy lôi hay chưa. Theo tờ Wall Street Journal, Mỹ cũng triển khai máy bay không người lái dưới nước vào eo biển Hormuz để tiêu diệt thủy lôi của Iran.

Tuy nhiên, tờ Washington Post đưa tin Lầu Năm Góc được cho là nói với Quốc hội rằng việc làm thông thoáng hoàn toàn eo biển Hormuz có thể mất tới 6 tháng. Bộ Quốc phòng Mỹ lập tức bác bỏ thông tin này là "sai sự thật".

Chính quyền ông Trump cho rằng chỉ có một vài quả thủy lôi trong eo biển gây phiền toái hơn là mối đe dọa thực sự, nhưng các tàu chở hàng và tàu chở dầu vẫn chưa dám mạo hiểm đi qua vùng biển này vì những rủi ro tiềm tàng.