Công an Hà Nội không thông báo 'phạt nguội' qua điện thoại, tin nhắn

Ngày 24/4, Công an TP Hà Nội thông tin, thời gian gần đây nhiều người dân liên tiếp nhận được tin nhắn thông báo "phạt nguội" kèm đường link dẫn tới các website giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi này.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường gửi tin nhắn với nội dung thông báo chủ phương tiện có lỗi vi phạm giao thông chưa được xử lý và yêu cầu truy cập vào đường link để kiểm tra, nộp phạt trực tuyến.

Tin nhắn của các đối tượng lừa đảo. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Các website giả mạo được thiết kế giao diện gần giống với Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm tạo sự tin tưởng. Sau khi truy cập, nạn nhân sẽ được yêu cầu nhập các thông tin cá nhân và thông tin thẻ ngân hàng như số thẻ, mã OTP… Khi có được những dữ liệu này, các đối tượng sẽ nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút tiền.

Công an TP Hà Nội khẳng định, hiện nay lực lượng chức năng không thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn điện thoại hoặc cuộc gọi.

Trang web giả mạo Cổng Dịch vụ dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Đối với các trường hợp vi phạm, cơ quan công an sẽ gửi thông báo bằng văn bản, mời chủ phương tiện, tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến trụ sở cơ quan công an để làm việc theo quy định.

Trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ cơ quan chức năng, người dân cần trực tiếp đến địa chỉ ghi trong thông báo để xác minh, làm việc; tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ hoặc cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho người không rõ danh tính.

Người dân có nhu cầu tra cứu vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ www.csgt.vn hoặc thông qua ứng dụng VNeTraffic do Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an vận hành.