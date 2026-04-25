Từ 1/7, Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp: Người dân gửi xe ở đâu?

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, việc xây dựng vùng phát thải thấp trong khu vực vành đai 1 là nhiệm vụ mới, lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam. Mục tiêu nhằm giảm phương tiện gây ô nhiễm, thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện xanh và tăng tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng.

Thành phố dự kiến triển khai theo 3 giai đoạn: từ 1/7 - 31/12, thí điểm tại khu vực lõi phường Hoàn Kiếm; năm 2027, mở rộng ra phường Cửa Nam với 14 tuyến phố bao quanh; từ 2028 - 2029, áp dụng trên toàn bộ khu vực vành đai 1.

Chọn Hoàn Kiếm làm “vùng lõi” thí điểm

Lý giải việc lựa chọn khu vực lõi phường Hoàn Kiếm, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết đây là khu vực ít chịu tác động của hoạt động xây dựng lớn, nguồn phát thải ngoại lai không đáng kể. Đồng thời, nơi đây đã có kinh nghiệm tổ chức không gian giao thông hạn chế phương tiện qua mô hình phố đi bộ cuối tuần trong nhiều năm.

Hạ tầng phục vụ chuyển đổi cũng tương đối sẵn sàng, với mạng lưới trạm sạc, điểm đổi pin tại khu vực và vùng lân cận. Hệ thống camera giám sát giao thông ứng dụng công nghệ AI đã được lắp đặt, giúp kiểm soát phương tiện ra vào khu vực thí điểm.

Nhiều bãi đỗ xe quanh hồ Hoàn Kiếm và trung tâm

Để phục vụ giai đoạn thí điểm, Sở đã công bố danh mục các điểm đỗ xe hiện có quanh khu vực trung tâm.

Tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, các điểm đỗ xe tập trung trên phố Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ đài phun nước đến rạp Thăng Long), phố Lý Thái Tổ (từ Lò Sũ đến Trần Nguyên Hãn), phố Ngô Quyền (đoạn trước số 16–22 và khu vực Lê Lai – Lê Thạch), cùng khu vực vườn hoa Diên Hồng (phố Lê Phụng Hiểu).

Bãi đỗ xe cao tầng ở khu vực Hoàn Kiếm. Ảnh: VTC.

Khu vực Nhà hát Lớn và Tràng Tiền có các điểm tại vườn hoa Bảo tàng Cách mạng (số 25 Tông Đản, phố Phan Chu Trinh), phố Cổ Tân gần Nhà hát Lớn và khu vực khách sạn Melia (44B Lý Thường Kiệt, không nhận gửi qua đêm).

Trên các trục đường chính, nhiều điểm đỗ xe được bố trí tại phố Quang Trung (đoạn Trần Hưng Đạo – Tràng Thi, phục vụ 24/24h), khu vực Cung Văn hóa Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo), phố Lý Thường Kiệt, phố Hai Bà Trưng với các điểm đỗ xe dưới lòng đường được cấp phép.

Bổ sung bãi đỗ xe cao tầng, thông minh

Bên cạnh các điểm đỗ xe truyền thống, thành phố cũng đưa vào khai thác hệ thống bãi đỗ xe cao tầng và thông minh.

Đáng chú ý là bãi đỗ xe cao tầng tại số 502 Trần Nhật Duật (gầm cầu dẫn Chương Dương) với sức chứa lớn, hoạt động cả ngày đêm; ngoài ra còn có các bãi đỗ xe thông minh trên phố Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt, sử dụng công nghệ đỗ xe tự động.

Tại các khu chợ và trung tâm thương mại, người dân có thể gửi xe tại chợ Đồng Xuân, tầng hầm trung tâm thương mại Hàng Da hoặc bãi xe tại khu vực Chương Dương Độ.

Đối với xe máy, hầu hết các tuyến phố tại Hoàn Kiếm đều có vỉa hè được cấp phép trông giữ. Một số khu vực tập trung gồm phố Phủ Doãn, Triệu Quốc Đạt (gần các bệnh viện lớn), phố Bà Triệu, Hàng Bài và các điểm tạm trong khu vực phố đi bộ vào cuối tuần.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc bố trí các điểm đỗ xe xung quanh vùng lõi nhằm tạo điều kiện để người dân gửi phương tiện cá nhân, chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng hoặc phương tiện xanh khi di chuyển vào khu vực trung tâm.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thay đổi thói quen đi lại, giảm áp lực giao thông và ô nhiễm không khí tại khu vực nội đô Hà Nội trong thời gian tới.