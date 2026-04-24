Lãnh tụ Tối cao Iran ra thông điệp mới giữa tin đồn bị thương nặng

Theo Al Jazeera, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 23/4 đã gửi một thông điệp tới người dân Iran thông qua mạng xã hội để ca ngợi sự đoàn kết dân tộc.

"Nhờ sự đoàn kết của người dân Iran, những rạn nứt đáng kể đã xảy ra bên trong hàng ngũ của đối phương. Những nỗ lực của chúng ta đã làm đảo lộn các tính toán của đối phương", ông Mojtaba viết trên X.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Trong thông điệp của mình, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei cũng cảnh báo về "chiến thuật tâm lý" của Mỹ và đồng minh nhằm phá hoại sự đoàn kết và an ninh quốc gia của Iran. Tuyên bố của ông Mojtaba được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, sau khi lệnh ngừng bắn trước đó hết hiệu lực vào ngày 22/4.

Đến thời điểm hiện tại, ông Mojtaba vẫn chưa xuất hiện công khai trước công chúng kể từ khi nhậm chức, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông.

Cùng ngày 23/4, tờ New York Times (NYT) đã dẫn nguồn tin từ giới chức Tehran, tiết lộ rằng ông Mojtaba "bị thương nặng ở nhiều vị trí nhưng vẫn đủ minh mẫn để giám sát công việc".

"Ông Mojtaba đã được phẫu thuật 3 lần ở một bên chân, đang tập phục hồi chức năng cho một bàn tay và đang trong quá trình điều trị các vết bỏng. Dù bị thương nặng, nhưng ông ấy vẫn có thể làm việc. Để đảm bảo an ninh, ông Mojtaba chỉ truyền đạt chỉ thị qua các thông điệp viết tay", nguồn tin của NYT cho biết.