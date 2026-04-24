Công an Đắk Lắk làm việc với 12 chủ tài khoản đăng tin sai sự thật về nam sinh tử vong

Ngày 24-4, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan công an đã phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật về vụ việc tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Công an làm việc với một chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật

Theo cơ quan công an, những ngày qua, một số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải các thông tin xuyên tạc, công kích với những nội dung như: “Công an bao che tội phạm”, “Lấy người khác thế thân cho cán bộ vi phạm”, “Xử lý cho có để che mắt nhân dân”… Những thông tin này gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự và uy tín của lực lượng công an.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời 12 chủ tài khoản liên quan lên làm việc, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Tại cơ quan công an, các cá nhân này đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, chủ động gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 15-4, thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng (cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk) làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 29 (đoạn qua địa bàn 2 xã Pơng Drang và Cư Pơng).

Trong quá trình làm nhiệm vụ, ông Hoàng phát hiện em V.Đ.Q. (học sinh lớp 12) điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, thay vì ra hiệu lệnh dừng phương tiện theo quy định, ông Hoàng đã điều khiển mô tô đặc chủng đuổi theo phía sau.

Khi đến Km 198+200 Quốc lộ 29 (đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng), nam sinh này không làm chủ tay lái, lao xuống mương thoát nước bên đường và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi xảy ra tai nạn, dù là cán bộ cảnh sát giao thông, ông Hoàng không dừng lại kiểm tra, hỗ trợ nạn nhân mà rời khỏi hiện trường.

Ngày 23-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.