Mỹ kêu gọi công dân rời Iran ngay khi Tehran mở lại không phận

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu người dân Mỹ theo dõi sát sao các phương tiện truyền thông địa phương để cập nhật thông tin và liên hệ trực tiếp với các hãng hàng không thương mại để biết lịch các chuyến bay khởi hành.

Một vụ không kích vào Tehran ngày 11-3

Thông báo cho biết ngoài đường hàng không, công dân Mỹ cũng có thể xuất cảnh bằng đường bộ tới Armenia, Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và Turkmenistan. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao cảnh báo không nên đi đến Afghanistan, Iraq hoặc khu vực biên giới Pakistan - Iran do tình hình an ninh bất ổn.

Iran đã đóng cửa toàn bộ không phận sau khi các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel bắt đầu ngày 28-2. Lệnh đóng cửa khiến hàng không quốc tế phải đổi đường bay vòng tránh Iran, gây gián đoạn lớn cho các tuyến Á - Âu.

Ngày 19-4, Iran mở lại không phận phía đông cho các chuyến bay quốc tế, tạo điều kiện nối lại một phần hoạt động của các sân bay.

Đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran cho biết không phận nước này sẽ được mở cửa trở lại theo 4 giai đoạn, ưu tiên các hành lang phía đông và đông bắc trước.

Lời kêu gọi sơ tán được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Israel vẫn duy trì chiến dịch quân sự tại Iran. Dù có lệnh ngừng bắn mong manh, giao tranh và các vụ tập kích tên lửa, máy bay không người lái vẫn diễn ra.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện duy trì Cảnh báo đi lại Cấp 4 - “Không đến Iran” với lý do rủi ro bắt giữ tùy tiện, khủng bố và xung đột vũ trang.