Trung Quốc phát hiện điểm yếu chí mạng của Mỹ trong cuộc chiến Iran

Tỷ lệ tiêu thụ "chóng mặt"

Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, cuộc chiến tại Iran đã vô tình phơi bày một điểm yếu chiến lược của Mỹ: tốc độ tiêu hao đạn dược vượt xa khả năng sản xuất. Ảnh SCMP

Theo phân tích được đăng trên South China Morning Post (SCMP), chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông đã tiêu tốn lượng lớn vũ khí chính xác cao như tên lửa hành trình, tên lửa phòng không và các hệ thống đánh chặn tiên tiến. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng kho dự trữ của Washington có thể bị bào mòn nhanh chóng trong các cuộc chiến kéo dài.

Trong các cuộc phản công, Iran đã sử dụng hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) cũng như hàng trăm tên lửa hành trình. Để đối phó, các tàu khu trục của Hải quân Mỹ phải sử dụng một lượng lớn tên lửa đánh chặn dòng Standard Missile (SM) – những loại vũ khí có giá thành hàng triệu USD mỗi quả – chỉ để bắn hạ các mục tiêu rẻ tiền.

Giới chuyên gia Trung Quốc ước tính rằng trong các đợt cao điểm, Mỹ có thể đã tiêu thụ lượng tên lửa đánh chặn tương đương với sản lượng của nhiều năm cộng lại.

Các nhà phân tích Trung Quốc nhấn mạnh rằng, nhiều loại vũ khí hiện đại của Mỹ có chi phí sản xuất rất cao, thời gian chế tạo dài và chuỗi cung ứng phức tạp. Khi nhu cầu sử dụng tăng đột biến trong chiến tranh, ngành công nghiệp quốc phòng khó có thể bù đắp kịp tốc độ tiêu hao trên chiến trường.

Một số ý kiến cho rằng đây là vấn đề mang tính cấu trúc: Mỹ đã quen với các cuộc chiến ngắn, cường độ cao, thay vì xung đột kéo dài tiêu hao lớn như hiện nay. Trong khi đó, các đối thủ tiềm tàng – đặc biệt là Trung Quốc – lại tập trung vào năng lực sản xuất quy mô lớn, cho phép duy trì chiến tranh dài hơi.

"Gót chân Achilles" của chuỗi cung ứng

Các nhà nghiên cứu từ Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc (AMS) chỉ ra rằng nền công nghiệp quốc phòng Mỹ đang gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô sản xuất do:

Sự phụ thuộc vào linh kiện điện tử: Nhiều thành phần quan trọng trong các loại vũ khí dẫn đường vẫn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp.

Tình trạng thiếu hụt nhân lực trình độ cao: Các nhà máy quốc phòng tại Mỹ không thể vận hành tối đa công suất 24/7 ngay lập tức do thiếu hụt công nhân lành nghề.

Một điểm đáng chú ý là không chỉ số lượng, mà cả tốc độ bổ sung kho vũ khí của Mỹ cũng là vấn đề. Các báo cáo cho thấy việc tái sản xuất các loại tên lửa hiện đại có thể mất nhiều năm, khiến khả năng duy trì chiến dịch quân sự dài hạn bị hạn chế đáng kể.

“Washington đang rơi vào cái bẫy chi phí bất đối xứng. Họ đang dùng những chiếc 'phi tiêu bạc' đắt đỏ để bắn những con ruồi, và số lượng 'phi tiêu' đó không phải là vô tận”, một chuyên gia phân tích tại Bắc Kinh nhận định.

Tuy vậy, một số quan điểm khác cho rằng việc Mỹ tiêu hao nhiều vũ khí không đồng nghĩa với suy yếu, mà phản ánh cường độ hoạt động quân sự cao và khả năng triển khai sức mạnh nhanh chóng. Dù vậy, họ cũng cho rằng áp lực lên chuỗi cung ứng quốc phòng là có thật và Mỹ chưa giải quyết tốt vấn đề này.

Nhìn rộng hơn, cuộc chiến Iran đang trở thành “phép thử thực tế” đối với năng lực công nghiệp quân sự Mỹ. Trên thực tế, không chỉ Mỹ, nhiều quốc gia cũng bắt đầu nhận ra rằng trong chiến tranh hiện đại, yếu tố quyết định không chỉ là công nghệ, mà còn là khả năng sản xuất và duy trì nguồn lực trong thời gian dài.

Kết luận của các chuyên gia cho thấy một xu hướng rõ ràng: trong các cuộc xung đột tương lai, bên nào duy trì được nguồn cung vũ khí ổn định và quy mô lớn sẽ nắm lợi thế chiến lược. Và với Mỹ, bài toán không còn là sở hữu vũ khí tiên tiến nhất, mà là liệu họ có đủ khả năng “nuôi” một cuộc chiến kéo dài hay không.