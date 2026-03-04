Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth: Tàu ngầm Mỹ bắn ngư lôi hạ chiến hạm Iran

Ngày 4/3, trong một cuộc họp báo diễn ra tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông tin: “Một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến Iran vốn tưởng rằng nó được an toàn trong vùng biển quốc tế. Con tàu đã bị đánh chìm bằng ngư lôi, một kết cục lặng lẽ... Đây là lần đầu tiên một tàu địch bị Mỹ đánh chìm bằng ngư lôi kể từ Thế chiến II".

Con tàu Iran bị đánh chìm được cho là tàu hộ vệ IRIS Dena vừa hoàn thành tập trận chung với Ấn Độ tại cảng Viskhapatnam, miền Nam Ấn Độ và đang trên đường trở về Iran.

Tàu hộ vệ IRIS Dena của Iran. Ảnh: Fars News

Tại cuộc họp báo lần này, ông Hegseth cũng nhấn mạnh sau 4 ngày, chiến dịch của Mỹ chống lại Iran vẫn còn ở giai đoạn "sơ khai" và trình bày thêm kế hoạch đẩy nhanh nỗ lực quân sự.

“Như Tổng thống Trump đã nói, sẽ có nhiều đợt sóng lớn hơn nữa ập đến, Chúng ta mới chỉ bắt đầu. Chúng ta đang tăng tốc chứ không phải giảm tốc độ", ông Hegseth nói.

Đồng thời, ông cho biết giai đoạn tiếp theo của hành động quân sự nhằm mục đích để lực lượng không quân Mỹ và Israel giành “quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran” và dự kiến ​​hoàn thành trong “chưa đầy một tuần”.

Ông Hegseth nói thêm lực lượng không quân sẽ "tìm kiếm, sửa chữa và hoàn thiện các tên lửa cùng cơ sở công nghiệp quốc phòng của quân đội Iran".

“Trận đấu này vốn dĩ không được thiết kế để công bằng và thực tế nó cũng không phải là trận đấu công bằng. Chúng tôi đang tấn công họ khi họ đã gục ngã và đó chính xác là điều đúng đắn", ông Hegseth nói.

Ông Hegseth còn ca ngợi Israel là một đối tác kiên định và đồng minh tài giỏi.

“Gửi tới đối tác kiên định của chúng tôi, Israel: nhiệm vụ của các bạn đang được thực hiện với kỹ năng vô song và quyết tâm sắt đá. Chiến đấu sát cánh cùng một đồng minh tài giỏi như vậy thực sự là một yếu tố nhân lên sức mạnh và là một luồng gió mới. Chúng tôi ca ngợi lòng dũng cảm và sự đóng góp của các bạn”, Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh.