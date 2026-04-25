Tập thể Thanh Xuân Bắc cõng hàng nghìn bom nước trên mái

Khu tập thể Thanh Xuân Bắc (phường Thanh Xuân, Hà Nội) gồm 60 tòa nhà 5 tầng, xây dựng giai đoạn 1978-1987. Trải qua hơn 4 thập kỷ, do hệ thống cung cấp nước sinh hoạt nguyên bản thường xuyên yếu hoặc không đáp ứng đủ nhu cầu, các hộ dân tại đây đã tự trang bị bồn chứa nước riêng.

Nhìn từ trên cao, cảnh tượng khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp và lo lắng là một "ma trận" bồn nước inox đan xen chằng chịt trên nóc các nóc nhà.

Theo ước tính, có tới hàng nghìn chiếc bồn nước với dung tích trung bình từ 500 đến 2.000 lít được lắp đặt san sát nhau.

Mỗi chiếc bồn khi tích đầy nước có tải trọng từ nửa tấn đến hơn hai tấn. Việc hàng nghìn chiếc bồn cùng ngự trị trên mặt bằng mái chật hẹp tạo ra một áp lực khổng lồ lên kết cấu của những tòa nhà vốn đã già cỗi. Nhiều người dân ví von đây không khác gì những "quả bom nước" chực chờ nguy hiểm trong mùa mưa bão.

Không chỉ nằm trên nóc tầng thượng, nhiều bồn nước còn được người dân treo lơ lửng, hàn gá tạm bợ trên các bệ sắt nhô ra từ ban công hoặc lồng sắt cơi nới ("chuồng cọp").

Tại các tầng cao, hệ thống “chuồng cọp” tự phát xuất hiện dày đặc, được cơi nới bằng khung sắt, bê tông, vươn ra ngoài 4-5 m so với diện tích ban đầu. Việc cơi nới này không chỉ làm biến dạng kiến trúc, ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn kết cấu và phòng cháy, chữa cháy, nhất là trong các tình huống khẩn cấp.

Do không có hầm để xe, nhiều hộ dân để phương tiện sát cầu thang, lối đi, thậm chí đưa xe lên tận phòng. Cầu thang tự chế đi lên các "chuồng cọp" cũng được người dân dựng lên.

Bên trong nhiều tòa nhà, hành lang đều tối om.

Để di chuyển tắt sang các tòa nhà khác, người dân phải còng lưng, cúi thấp người khi đi qua các gầm cầu thang.

Lớp vữa trát tường bong tróc, nham nhở vết rêu mốc. Cấu trúc nguyên bản bị băm nát bởi mạng lưới "chuồng cọp" tự phát xuất hiện dày đặc tại các tầng cao. Để mở rộng không gian sống chật hẹp, nhiều hộ gia đình đã cơi nới lồng sắt và bê tông vươn ra ngoài từ 4-5m so với diện tích gốc, tạo ra những khối tải trọng dị dạng treo lơ lửng giữa không trung.

Được biết, trước đây, khu tập thể Thanh Xuân Bắc từng được một nhà thầu lập kế hoạch phá dỡ, xây dựng các tòa nhà cao 26 tầng trên diện tích khoảng 30 ha trong giai đoạn 2004-2011. Nhiều hộ dân sinh sống tại đây cho biết, trước đây đã từng họp bàn phương án phá dỡ, xây dựng, người dân được lấy ý kiến, nhưng mãi vẫn không thấy triển khai.

Bà Lợi (Cư dân sống ở tòa A10, P101) cho biết: "Căn hộ của tôi rộng khoảng 30m2, hiện đang có 5 người ở. Trong thời gian 40 năm sinh sống, tôi đã phải 5 lần sửa nhà. Lần sửa mới nhất cách đây 2 tháng, và tôi đã phải chi hơn 30 triệu đồng để sửa. Mới đây lại nghe thông tin phá dỡ, xây dựng lại, tôi rất mừng, nhưng không biết đến bao giờ mới được triển khai".

Theo danh mục cải tạo chung cư cũ Hà Nội công bố tháng 3, hơn một nửa số tòa đã được kiểm định, trong đó 9 tòa xếp loại C (hư hỏng đáng kể) và 30 tòa xếp loại B (xuống cấp). Ngày 7/4, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng (Tập đoàn CT&D) kiến nghị tham gia cải tạo khu tập thể Thanh Xuân Bắc, nhằm tái thiết hạ tầng và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành cải tạo khoảng 20.000 căn hộ tập thể cũ thuộc diện phải phá dỡ. Trong 5 năm tiếp theo, toàn bộ 2.160 nhà chung cư sẽ được chỉnh trang, tái thiết.