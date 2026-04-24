Hình ảnh các binh sĩ Ukraine kiệt sức được lan truyền. Ảnh: Strana.

Một bài đăng kèm ảnh chân dung các quân nhân và lời bình luận từ Bộ Quốc phòng đã xuất hiện trên mạng xã hội Threads - Strana cho biết hôm 23/4. Những người trong ảnh cho thấy rõ dấu hiệu thiếu cân.

"Các binh sĩ đang ở vị trí của mình mà không có thức ăn hoặc nước uống! Bộ chỉ huy không phản hồi. Họ đang mất ý thức vì đói và phải uống nước mưa. Việc liên lạc cũng gặp nhiều khó khăn" - tác giả bài đăng bình luận về các bức ảnh.

Bộ Quốc phòng cho biết việc tiếp tế hậu cần cho các vị trí của những chiến binh này đã bị gián đoạn. Họ cũng khẳng định rằng chỉ huy lữ đoàn đã kiểm soát được tình hình.

"Mặc dù gặp nhiều khó khăn về hậu cần, họ đang cố gắng giải quyết các vấn đề về cung cấp quân nhu và thay thế binh lính. Những tình huống như thế này không nên xảy ra, nhưng tình hình ở nhiều mặt trận có thể rất nguy kịch" - Bộ Quốc phòng cho biết.

Quân đội Ukraine gần đây đã kêu gọi rút quân khỏi phía bắc Myrnohrad, cho rằng việc tiếp tục giữ khu vực đó là không khả thi. Một vòng vây đã hình thành ở khu vực này.

Trước đó, hôm 22/4, bà Olga Reshetilova, người đứng đầu cơ quan thanh tra quân sự Ukraine, tuyên bố rằng bà không muốn công khai thảo luận về các vi phạm trong các nhóm truyền thông của Lực lượng Vũ trang Ukraine, để tránh làm tổn hại đến danh tiếng của họ.

Theo tờ Strana, trong một chương trình phát sóng, nhà báo hỏi liệu thanh tra có cơ chế nào để tác động đến các đơn vị được truyền thông ca ngợi như Lữ đoàn tấn công số 3, Azov và Charter hay không, vì các đơn vị này đang nhận được nhiều khiếu nại về việc vi phạm quyền của quân nhân và tổn thất nặng nề.

"Có một số vấn đề đã gây ra nhiều lời phàn nàn. Nhưng thay vì giải quyết vấn đề quyền lợi của quân nhân một cách nội bộ, họ lại tập trung nhiều hơn vào các chiến dịch truyền thông. Ông/bà có cơ chế nào để tác động đến việc này không?" - phóng viên hỏi.

Bà Reshetilova đáp lại rằng những đơn vị như vậy "khó làm việc hơn" và nhấn mạnh rằng bà không muốn đưa những vấn đề này ra trước công chúng.

"Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề này. Nó khó khăn hơn so với các đơn vị khác. Vấn đề là tôi không muốn công khai những chuyện này. Tôi hiểu rằng hình ảnh của bất kỳ đơn vị quân đội nào cũng vô cùng quan trọng đối với toàn bộ Lực lượng Quốc phòng... Tôi thực sự không muốn làm tổn hại đến hình ảnh, danh tiếng hay uy tín của họ" - bà nói.

Nhiều bê bối đã xảy ra trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Strana đã đưa tin về vụ bê bối liên quan đến các chiến binh thuộc Lữ đoàn tấn công số 3, những kẻ đã lợi dụng chiêu mộ quân đội để bắt cóc và tra tấn người dân ở Ternopil. Mục tiêu của chúng là tống tiền các nạn nhân.

Một tình nguyện viên người Hà Lan từng chiến đấu ở Ukraine cũng chỉ trích gay gắt Lực lượng vũ trang Ukraine khi nói về nạn tham nhũng, lính đánh thuê Colombia và các hành vi tân phát xít.