Thêm quốc gia NATO tố máy bay Nga xâm phạm không phận

Chiến đấu cơ Su-30SM của không quân Nga. Ảnh: Kyiv Independent.

Lithuania là quốc gia thành viên NATO ở vùng Baltic. Hôm 23/10, nước này cáo buộc một chiến đấu cơ Su-30 và một máy bay tiếp dầu Il-78 của Nga đã bay khoảng 700 mét vào không phận Lithuania từ vùng lãnh thổ Kaliningrad, và ở lại trong khoảng 18 giây.

“Đây là hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và chủ quyền lãnh thổ của Lithuania”, ông Nauseda tuyên bố, đồng thời cho biết Bộ Ngoại giao Lithuania sẽ triệu tập đại diện Nga để phản đối.

Thủ tướng Lithuania Inga Ruginiene cho rằng “sự việc này một lần nữa cho thấy Nga hành xử bất chấp luật pháp quốc tế và sự an toàn của các nước láng giềng”. “Những hành động như vậy của Nga sẽ không làm lay chuyển chúng tôi — Lithuania vẫn kiên định, đoàn kết và sẵn sàng tự vệ”, bà Inga nói.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo chiến đấu cơ Su-30 có các chuyến bay huấn luyện tại vùng Kaliningrad “không hề vi phạm biên giới của bất kỳ quốc gia nào”.

Sự việc xảy ra sau hàng loạt cáo buộc tương tự trong những tháng gần đây. Hôm 19/9, Estonia cho biết ba tiêm kích MiG-31 của Nga đã bay vào không phận nước này trong vài phút. Đầu tháng 9, Ba Lan cũng bắn hạ một số máy bay không người lái nghi của Nga bay vào lãnh thổ trong lúc Moscow mở đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Vài ngày sau, một UAV lạ còn bị cho là xâm nhập không phận Romania.

Theo quân đội Lithuania, vụ việc mới nhất nhiều khả năng xảy ra khi chiếc Su-30 của Nga đang tiến hành huấn luyện tiếp dầu trên không ở Kaliningrad — vùng lãnh thổ Nga có vị trí chiến lược, nằm giữa Lithuania và Ba Lan.

NATO đã điều động hai chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của Tây Ban Nha để giám sát tình hình. Hai chiến đấu cơ khi đó đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra không phận liên minh.

“Sự việc này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng phòng không của châu Âu”, ông Nauseda nhấn mạnh.