NATO phát triển công nghệ giúp Ukraine đánh chặn 'vũ khí hàng loạt' của Nga

Đại tá Valerii Vyshnevskyi, đại diện cấp cao của Ukraine tại Trung tâm Hợp tác NATO -Ukraine (JATEC), cho biết: "Đầu năm nay, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã liên hệ với JATEC để xin hỗ trợ phát triển các giải pháp kỹ thuật chống bom dẫn đường (KAB) và máy bay không người lái điều khiển bằng sợi quang".

Theo quan chức này, NATO đã tổ chức cuộc thi mang tên "Thử thách đổi mới". Ukraine phác thảo một kịch bản về cách sử dụng KAB (bom dẫn đường trên không) và mô tả những kết quả mong muốn nhận được, sau đó mời các công ty tham gia thử thách.

"Chúng tôi đã nhận được hơn 40 bài dự thi, tất cả đều từ các công ty có trụ sở tại NATO. Ban giám khảo, chủ yếu bao gồm các chuyên gia Ukraine có kinh nghiệm thực chiến trong việc chống lại loại bom này, rồi chọn ra ba công ty vào chung kết. Cả ba công ty đều đã từng hợp tác với Ukraine", ông cho biết thêm.

Đại diện cấp cao của Ukraine lưu ý rằng, các giải pháp được chọn dựa trên máy bay không người lái, tích hợp trí tuệ nhân tạo. Ban đầu Ukraine tập trung vào việc chống lại bom dẫn đường trên không, nhưng những hệ thống này đã tỏ ra cực kỳ hiệu quả trong việc chống lại máy bay không người lái.

Các cuộc thử nghiệm cuối cùng dự kiến ​​diễn ra vào tuần tới tại một bãi thử ở Pháp. Trong các cuộc thử nghiệm này, bom lượn sẽ được phóng cùng với máy bay không người lái, và các máy bay đánh chặn sẽ tấn công chúng. Dựa trên kết quả, Ukraine sẽ quyết định có áp dụng công nghệ này hay không và thông qua các cơ chế liên minh, sẽ đảm bảo nguồn tài trợ cho việc sản xuất.